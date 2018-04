No estoy diciendo que no me hubiera gustado tanto Paratopic si me sintiera normal, pero hay un algo acerca de estar un poco febril y adolorida que vuelve al horror aún más dulce. Es el único género que según yo siempre es emocionalmente honesto: el mundo es un lugar aterrador. Toda existencia humana, sin importar cuán buena sea, está marcada por el dolor, el sufrimiento y la ansiedad. Así es como funcionan nuestros cerebros. Nos preocupamos porque esa preocupación solía mantenernos vivos cuando había un gran riesgo de ser comidos cada vez que salíamos de la cueva, etc.