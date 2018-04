Ahora es cuando el verdadero trabajo comienza. Las rupturas rara vez son perfectas. Aunque sería bueno tener un lugar que esté listo para que te mudes justo después de que termine la relación, eso no siempre es posible, especialmente no de inmediato. Si tienes que vivir con tu ex después de tu separación, Etzion aconseja que hagas algunos acuerdos que honren el hecho de que la forma de tu relación ha cambiado, incluso si tu situación de vida aún no. Podría ser que uno se duerma en el sillón ahora, o que mueva sus horarios para minimizar el tiempo en la casa, o que ambos acuerden no empezar a salir con otras personas hasta que alguien se mude. Sea lo que sea que decidas, sé honesto con tus necesidades y quédate con ellas (es decir, recuerda que meterte con tu ex puede ser tentador, pero no va a ayudar a la causa).