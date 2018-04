Muchas veces he sentido que Juno, mi perra, me ladra algo importante pero el mensaje se pierde en el abismo. Como aquella vez que conoció a una chica con la que salí y no dejó de gruñirle y todo el tiempo que estuvo en mi casa. Sobra decir que tiempo después esa mujer me rompió el corazón y mi preciosa amiga canina intentaba decirme que sólo iba a perder mi tiempo en esa relación. Gracias, Juno, realmente lo aprecio.