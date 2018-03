Me acuerdo que alguna vez, tuve un juguete para el ano súper barato que estaba hecho de un plástico sospechoso y sentí que me iba a pegar una infección o algo. Un día me pregunté, ¿por qué tengo esto? Y luego me di cuenta de que soy una de esas personas que tiene 40 vibradores de plástico rotos ocultos en una caja debajo de la cama. Son asequibles, pero se rompen.