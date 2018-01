Cuando todo el mundo se había marchado, me lo quitaba y me ponía la ropa de deporte, cogía el ascensor para ir al sótano, donde había un gimnasio que, a menudo, me hacía sentir atrapada. Me pasaba horas y horas en la elíptica y no paraba hasta que la máquina me decía que había quemado 2.000 calorías, normalmente después de medianoche. Lo hacía para compensar las comilonas que me pegaba.