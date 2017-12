Eso no quiere decir que las frutas y las hortalizas no sean fuente de nutrientes saludables. Muchos de ellos están cargados de antioxidantes, que son moléculas que ayudan a prevenir los daños causados por los radicales libres nocivos. Pero lo que la mayoría de personas no sabe es que los antioxidantes pueden volverse oxidantes, o moléculas dañinas, si se consumen en exceso.