Es importante resaltar que Prause no argumenta que aquellas personas que se sienten adictas al sexo no necesiten ayuda, o no estén en una lucha: solo señala que el marco de la adicción no encaja en su condición. Y esto puede, de hecho, afectar negativamente a los pacientes, incrementando el estigma y sometiéndolos a programas espirituales, basados en la abstinencia, que no son ni efectivos ni realistas.