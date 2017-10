En el vídeo, de varias horas de duración, Smyth consigue que Williams confiese los asesinatos de Marie-France Comeau, de 38 años, y de Jessica Lloyd, de 27. No son imágenes dramáticas, propias de una serie de televisión. No hay gritos, nadie pierde el control; no hay amenazas ni palizas. Smyth le expone la evidencia y Williams asume que la policía lo sabe todo: que secuestró y asesinó violentamente a dos mujeres y agredió a otras dos.