"¿Cómo nos sentimos con los crocs de Balenciaga?", la escritora Sarah Mendelson preguntó en Twitter, recibiendo una recepción mixta. "Personalmente victimizado" fue la primera respuesta, seguido de "Me siento ofendido". Pero el diseño de Demna no carece de fans. Algunas de las respuestas más cálidas fueron: "Me los llevo en todos los colores", "Los mejores Crocs que he visto", y "¿Dónde consigo unos?".