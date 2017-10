El cinturón de "diamantes" por la cadera

Me gusta pensar que no fue Whole Again lo que hizo a Atomic Kitten ser lo que eran, sino que fue el cinturón de cadena de diamantes a la cintura. Se las arreglaron para fusionarlos en cada look. Su precio totalmente razonable hizo que estas perlas sartoriales fueran un éxito -a pesar de ser completamente inútiles-.