General del Ejército: “Es un mensaje importante que los juegos de guerra con Rusia, China e Irán sean en Venezuela”

La visita de Maduro a China en enero de 2018 (Getty Images)

“No es la primera vez que se realizan estos juegos o ejercicios, se han hecho desde el año 2015. Y Venezuela cuando se ha movilizado lo ha hecho básicamente, sin equipamiento, porque el equipamiento se lo dan en los países a los cuales llegan, que son normalmente rusos. Que esos juegos militares los hagan en Venezuela, claro que tiene un mensaje importante, pero no es una amenaza de transferencia de equipos militares desde esos países hacia Venezuela”, le dice a Infobae un alto oficial venezolano, con relación al informe del Centro para una Sociedad Libre y Segura (Center for a Secure Free Society, SFS), donde se advierte sobre los juegos de guerra que en agosto se realizarán en Venezuela con presencia de Irán Rusia y China.

Los juegos militares internacionales (International Army Games) se van a realizar en Venezuela del 13 al 27 de agosto y es la primera vez que todas las pruebas de dicho evento se realizarán fuera de Rusia; es una consecuencia de las sanciones que los Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron a Rusia por la invasión a Ucrania.

La relación del ministro de Defensa con Putin ha sido notoria desde hace años

A raíz de esas sanciones el Ministerio de Defensa de Rusia desplegó los ejercicios, en el que participan los equipos de por lo menos tres decenas de países, y que se realizarán en 13 países: Arabia Saudí, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, por supuesto Rusia, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam.

Venezuela se ha ido preparando, en lo que a infraestructura de algunos cuarteles se refiere, para los juegos de guerra, en los que el país caribeño será sede y donde demostrará el poder del fusil semiautomático SVD Dragunov calibre 7.62 mm y el de los tanques de guerra.

El Ministro de la Defensa en el Fuerte Terepaima en la exposición de la Dirección de Innovación y Desarrollo del Ejército realizada en junio de 2022

A mediados de junio el Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López y el resto del Alto Mando Militar, llegaron al Fuerte Terepaima, en Cabudare, municipio Palavecino, estado Lara, para asistir a varios eventos de la Gran Misión Negro Primero por los 201 años de la Batalla de Carabobo y Día del Ejercito. Entre otras novedades se inauguró, en el 841 Batallón Logístico “GB Juan de Escalona” de dicho Fuerte, el simulador de fusil AK-103 “Cacique Terepaima”.

En esa instalación militar, donde se realizó la exposición de proyectos para la excelencia en el funcionamiento de armas y equipos militares, va a desarrollarse parte de los juegos de guerra, como fue anunciado ese día. Es por ello que los altos oficiales supervisaron las canchas de adiestramiento de la tropa con miras a los Army Games 2022, donde Venezuela será el escenario de la prueba Frontera Francotirador, que estará dividida en cuatro categorías que pondrán a prueba la habilidad y velocidad individual, por pareja y por equipo, cada uno portando el fusil Dragunov con miras telescópicas, pistola y granada.

El Simulador de tiro de fusil de asalto AK 103 inaugurado en el Fuerte Terepaima en junio pasado

Solo el mensaje

El alto oficial que habló con Infobae insistió en reconocer que esos ejercicios militares tienen un mensaje importante “y es demostrar en los países occidentales la estrecha relación política y militar que existe entre el gobierno de Nicolás Maduro y los países que como Rusia, China e Irán son regímenes autoritarios. El mensaje enviado desde Venezuela está muy claro, especialmente ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania, que indirectamente pero representa la guerra entre un país autoritario y los países occidentales y eso es relevante”, dice el general que pide mantener en reserva su nombre.

“En realidad no pasa de ser una señal, que necesita más Maduro que Rusia, Irán o China, pero que en conjunto Maduro sí necesita para fortalecer su posición dentro de una posible negociación con el gobierno de la administración de Biden; es su manera de demostrar que está en posición ventajosa para lograr algo mejor en esas negociaciones”, dice el oficial del Ejército.

Militar ruso captado, en septiembre de 2019, en el Círculo Militar de Caracas, vistiendo uniforme del Ejército venezolano

Destaca como parte de esa estrategia “que el régimen venezolano haya logrado que retiraran de la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores de Maduro. Pero desde el punto de vista militar, como dice la persona que habla ahí (Joseph Humire) de que se utilizarían esos ejercicios como excusa para movilizar equipos militares a Venezuela, eso no es verdad”.

Explica que “incluso cuando Venezuela se moviliza a Rusia, China o Irán o esos países a su vez se movilizan a otros, para hacer esos ejercicios militares, los equipos que se utilizan o el que utiliza la delegación rusa normalmente son los equipos militares rusos que ya están en uso en esos países, es decir, utilizan los mismos equipos, pero con personal de diferentes países y eso es lo que va a suceder en Venezuela. Normalmente en esos ejercicios militares se utiliza el tanque ruso, que es el mismo tanque que se utiliza en Irán, en Rusia, en los otros países”.

La preparación de las canchas de adiestramiento para los Army Games 2022 en Cabudare, Lara

En cuanto a los equipos chinos, pide recordar que “Venezuela tiene una Brigada de Infantería de Marina, que cuenta con tanques ligeros, anfibios, que posiblemente sean utilizados también en esos ejercicios, Por otra parte, y hay que señalarlo, esos países quieren exhibir sus equipos militares porque, aunque son países autoritarios, también son capitalistas y quieren ofrecer, como en una vitrina, la venta de esos equipos militares a regímenes autoritarios como Venezuela”.

“Es un mensaje que van a utilizar ambos bandos, o sea, lo va a utilizar Rusia, lo utiliza Venezuela en su discurso, pero militarmente no representa ningún tipo de amenaza, porque incluso son juegos militares de unidades pequeñas, son tanques, son unidades individuales, por lo que no estamos hablando de agrupaciones, de ningún pelotón, compañía o batallón de tanques. Estamos hablando de agrupaciones pequeñas, de un tanque pasando una especie de cancha de obstáculos, de un grupo pequeño de paracaidistas, es decir, como su nombre lo indica son juegos militares”, dice el alto oficial.

Agrega que el mensaje que quieren enviar busca ser magnificado. “Tratarán de demostrar que existe un establecimiento cercano, de intercambio militar entre Venezuela, Rusia, China e Irán, que da para la especulación, pero que no pasa de ser un ejercicio militar, sin transferencia de equipo ni amenaza militar visible, tampoco traslado de equipos militares de esos países hacia Venezuela, porque haría esos juegos sumamente costosos por la distancia y la duración de los ejercicios”.

