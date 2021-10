La dictadura chavista volvió a amenazar a la UE y advirtió que su misión de observación electoral está en jaque

El rector del ente electoral de Venezuela, Enrique Márquez, advirtió que la misión de observación de la UE está en jaque (EFE/Rayner Peña R.)

Tras la amenaza de la dictadura de Nicolás Maduro a los observadores de la Unión Europea (UE), este lunes un vocero del bloque continental afirmó que la misión electoral será enviada a Venezuela en respuesta a una invitación realizada por el propio régimen, y que de ninguna manera tiene la intención de interferir en el proceso. Pese a esto, las autoridades chavistas reiteraron sus críticas a la UE y advirtieron que la misión de observación está en jaque.

“En ninguna forma es la intención de la UE interferir en el proceso electoral en Venezuela. La no interferencia en los procesos electorales es el corazón de nuestras misiones”, expresó a la agencia AFP un portavoz del servicio diplomático de la Unión Europea.

Esa posición, añadió el portavoz, también está “plasmada” en el acuerdo firmado entre la UE y las autoridades venezolanas.

El domingo el titular del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, Pedro Calzadilla, había dicho a periodistas que la UE y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, debían explicaciones por declaraciones formuladas en España, que fueron consideradas una injerencia.

“Borrell no sólo ha dicho que esa misión viene a apoyar a una fracción política de las que está en juego en Venezuela, sino que la legitimidad de las elecciones depende del informe que ellos emitan”, expresó Calzadilla.

Venezuela tiene previsto elegir alcaldes y gobernadores el próximo 21 de noviembre.

“La UE decidió enviar esa misión en respuesta a una invitación” del CNE venezolano, y “todas las misiones de observación electoral de la UE respetan plenamente los principios de imparcialidad, objetividad e independencia”, expresó el portavoz en Bruselas.

La dictadura chavista fustigó las recientes declaraciones de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, sobre las próximas elecciones en Venezuela (Foto: EFE)

La misión preparada por la UE “tiene como objetivo evaluar de manera independiente, neutral e imparcial en qué medida el proceso electoral respeta las obligaciones y compromisos internacionales, regionales y nacionales sobre la conducción de elecciones democráticas suscritas por Venezuela”.

De acuerdo con la UE la decisión de enviar esa misión “se tomó en el contexto de nuestros esfuerzos para promover elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en Venezuela”.

En sintonía con lo expresado por Calzadilla, este lunes el rector del ente electoral de Venezuela, Enrique Márquez, advirtió que la misión de la Unión Europea está en jaque, y fustigó las declaraciones de Borrell.

“Sus declaraciones por supuesto que las rechazo; tengo que hacerlo como rector del CNE (Consejo Nacional Electoral) porque son inconvenientes y ponen en jaque la misión europea”, manifestó Márquez al canal en línea VPI tras ser consultado sobre las declaraciones del jefe de la diplomacia europea.

El rector, quien destacó su posición institucional, indicó que si se presta atención al “documento firmado por los representantes en Bruselas de la UE” y se leen “las declaraciones de Borrell” se puede observar que el alto representante europeo “cometió un error, porque este tema internacional diplomático es muy delicado”.

No obstante, Márquez, quien recordó que el convenio entre el ente electoral y el bloque comunitario para el despliegue de la misión observación está firmado, expresó la “esperanza” y la “convicción” de que este tema pueda ser resuelto y que la UE observe los comicios.

En su opinión, es “importante” la observación de la UE “no por darle legitimidad a nadie, sino porque los ojos” del bloque “dentro de Venezuela son más útiles para ser un elemento disuasivo a aquellos que tengan la intención de violar la ley, pero también como elementos de denuncia y de evidencia de lo que ocurra en el caso de que algo inapropiado” pase.

Las declaraciones de Borrell fueron también rechazadas por el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, quien pidió respeto al convenio firmado entre el ente electoral y el bloqueo comunitario para observar los comicios.

Jorge Rodriguez amenazó con rechazar la misión de observación electoral de la UE (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Señor Borrell, así no. Si es así, mejor no venga. Si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, mejor no vengan”, afirmó Rodríguez tras participar en el simulacro electoral organizado este domingo por el CNE.

El funcionario chavista recordó que dirigentes opositores que en su día apoyaron y exigieron sanciones contra Venezuela, serán candidatos a estos comicios: “Los opositores en una borrachera de odio declararon en su momento su apoyo a las sanciones. Ahora son candidatos”.

“No hemos notado mayor situación, solo algunos desencuentros entre los mismos partidarios de la oposición en algunos centros”, agregó.

Además, Rodríguez sostuvo que la solución a cualquier disputa en Venezuela pasa por un mecanismo electoral y democrático: “Ninguna nación puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Aquí no se mete nadie. Los mirones son de palo”.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

Seguir leyendo: