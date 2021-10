El régimen de Nicolás Maduro advirtió a los observadores de la UE que si van a incumplir estándares “mejor que no vengan”

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, ha advertido a la misión de observadores que prepara la UE para las elecciones regionales del 21 de noviembre de que si no van a cumplir con los estándares de la ONU, “mejor que no vengan”.

Rodríguez se ha referido al Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, al que ha acusado de incumplir el convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la UE enviara una misión de observación.

“Señor Borrell, así no. Si es así, mejor no venga. Si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, mejor no vengan”, ha afirmado Rodríguez tras participar en el simulacro electoral organizado este domingo por el CNE.

Rodríguez ha recordado que dirigentes opositores que en su día apoyaron y exigieron sanciones contra Venezuela, serán candidatos a estos comicios. “Los opositores en una borrachera de odio declararon en su momento su apoyo a las sanciones. Ahora son candidatos”, ha destacado.

“No hemos notado mayor situación, solo algunos desencuentros entre los mismos partidarios de la oposición en algunos centros”, ha añadido.

Además, Rodríguez ha indicado que la solución a cualquier disputa en Venezuela pasa por un mecanismo electoral y democrático. “Ninguna nación puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela (...). Aquí no se mete nadie. Los mirones son de palo”, ha advertido.

El alto representante comunitario para la Política Exterior de UE, Josep Borrell

Por otra parte, Rodríguez ha subrayado que el sistema electoral venezolano es un ejemplo para el mundo. “Este sistema es confiable y no se pueden manipular los resultados. Podemos dar ejemplo al mundo entero de cómo se pueden hacer unas elecciones”, ha apuntado.

CRÍTICAS DE LA CNE

En esta misma línea, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, ha confirmado que tras las palabras de Borrell se ha instado a la Delegación del organismo de la UE en Venezuela a que pidiera disculpas.

Así, ante la ausencia de dichas palabras, el presidente del Poder Judicial en manos del chavismo quien ha avanzado que a esta solicitud se sumará también la petición de que el propio Borrell realice una disculpa pública, recoge el diario local ‘Últimas Noticias’.

“Pido no solo una explicación, sino que públicamente la Unión Europea exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela”, ha aseverado Calzadilla, quien ha aclarado que esta solicitud de explicaciones se ha premeditado con “cabeza fría” y de manera “respetuosa pero enfática”.

Además, Calzadilla ha remarcado que “ningún país de la UE” permitiría la presencia de una misión de observación que acuda a “apoyar a uno de los sectores políticos” que se presenta a los comicios.

SIMULACRO NACIONAL ELECTORAL

Por otro lado, Calzadilla ha felicitado a la ciudadanía venezolana por su participación en el simulacro nacional electoral, una experiencia que, para él, ha cumplido las expectativas y que ha facilitado que la población se familiarice con el sistema de votación, la participación de organizaciones políticas y que la CNE en sí misma haya probado los protocolos de funcionamiento.

(Con información de Europa Press)

SEGUIR LEYENDO: