El perseguido político Gilber Caro salió de Venezuela para denunciar al régimen de Maduro ante organismos internacionales

El diputado anunció su salida a través de Twitter

El diputado opositor Gilber Caro salió de Venezuela este martes, después de estar casi dos meses en la clandestinidad.

El parlamentario fue acusado por el dictador Nicolás Maduro, de estar involucrado con los hechos de violencia registrados en la Cota 905 de Caracas en el mes de junio.

Caro, publicó dos mensajes en su cuenta de Twitter en los que explica que acudirá a organismos internacionales para reclamar sus derechos.

“Voy a la Corte Penal Internacional, La ONU, todos los Parlamentos y organismos internacionales a denunciar mi caso de persecución y encarcelamiento, a pesar de ser diputado no se respetaron mi Inmunidad fui preso 3 veces, el que va a necesitar un indulto será Jorge Rodríguez”, aseveró.

Los mensajes del parlamentario incluyeron varias fotos que comprueban su salida

El compañero de partido del presidente interino Juan Guaidó agradeció “a todas las fuerzas militares, civiles y políticas que apoyan al régimen por comprender que la persecución en mi contra es injusta y me ayudaron a salir del país”.

“Le han hecho tanto daño a tanta gente que los de ellos ya no creen en ese socialismos”, añadió el también precandidato a la Alcaldía de Caracas.

El pasado 13 de julio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió la captura de Caro a quien acusan de estar vinculado con las agrupaciones criminales al mando de Carlos Revete, alias “el Koki”

“Hasta aquí llegaste, Gilber Caro, la próxima vez que te llegue el largo brazo de la justicia Venezuela y te capture no vengan después ni (Henrique) Capriles, ni Stalin (González), ni (Vicente) Díaz, ni nadie a solicitar por ese asesino porque va preso, encanado, y que los tribunales de la República cumplan con su misión”, sentenció Rodríguez.

Caro presentó una foto suya tomada mientras se encontraba oculto del régimen de Maduro

DETENCIÓN Y ABUSOS

El parlamentario por el estado Miranda, Gilber Caro, fue presentado ante la justicia chavista en diciembre de 2019 después de haber sido apresado por las fuerzas del régimen y permanecer desaparecido durante varias horas.

El partido Voluntad Popular (VP) denunció, además, que Caro fue “salvajemente” golpeado y que “la intención era sembrarles armas y/o explosivos”.

Según voceros del partido, el régimen quería comprar la voluntad del diputado para que no votara a favor de Guaidó en su reelección como presidente de la AN en enero de 2020. Como parte del castigo por no haber accedido a los caprichos de los socialistas, lo encerraron en los calabozos de la dictadura.

El diputado Gilber Caro salió de presión en el año 2018 con graves afecciones de salud

“Querían que Gilber se prestara para el juego macabro que cargan para hacer ver que Gilber se había vendido. Hago responsable al régimen de lo que le pueda pasar”, dijo Yeidi Caro, hermana del diputado, mientras su abogada denunció su “detención arbitraria” y exigió la inmediata liberación.

En mayo de 2019, Caro ya había sido secuestrado por agentes del Sebin y llevado -sin orden judicial- a su sede en el centro de la capital venezolana, donde estuvo detenido cerca de un mes y medio.

El Palacio de Miraflores también violó la inmunidad de Caro ordenando su detención en enero de 2017 y junio de 2018.

En 2017 el diputado, cuyas condiciones de detención fueron denunciadas por ONGs como Amnistía Internacional, sobrevivió a una dura huelga de hambre pero salió muy desmejorado de la prisión en junio de 2018.

