Sin embargo, el régimen no se ha quedado de brazos cruzados. Primero, rompió relaciones diplomáticas con Washington y expulsó al encargado de negocios en Caracas; luego, en cuestión de días le dictó una medida de prohibición de salida del país al presidente encargado. No obstante, desde entonces Guaidó salió no una, sino dos veces del país burlando las amenazas del chavismo.