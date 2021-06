“La vacuna rusa a partir del mes que viene”: venezolanos no recibieron la segunda dosis pese a que fueron convocados por las autoridades chavistas

Un agente de la Guardia Nacional comunicó que ya no había vacunas rusas

Desde temprano este lunes, decenas de venezolanos regresaron al Hotel Alba de Caracas para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Pese a haber sido convocados por las autoridades chavistas, al llegar al centro de vacunación fueron informados de que no había dosis de la fórmula rusa Sputnik V.

“La vacuna rusa a partir del mes que viene”, comunicó un agente de la Guardia Nacional Bolivariana a las personas que aguardaban en la fila para recibir el inmunizante. Luego, informó que recién deberán regresar después del próximo 19 de julio para recibir la segunda dosis de la fórmula rusa.

Frente a la falta de vacunas rusas, en el Hotel Alba este lunes sólo se aplicaron segundas dosis de la fórmula china de Sinopharm.

Los venezolanos protestan por la falta de vacunas (NTN24)

“Estamos aquí porque nos citaron para la segunda dosis. Hay personas que están aquí desde el sábado, el domingo nos dijeron que no había dosis porque al personal se le había dado permiso para que celebrara el día del padre, entonces nos dijeron que tenían garantizada la vacuna el día lunes, y hoy me dicen que no tienen vacunas, que no han llegado”, relató una mujer al portal El Diario.

Ante lo ocurrido, y por segundo día consecutivo, las personas, en su mayoría de la tercera edad, protestaron en el Hotel Alba al grito de “vacunas”. Muchas de esas personas se encontraban desde pasada la medianoche.

Este nuevo inconveniente tiene lugar luego de que el domingo las personas que asistieron al centro de vacunación del Hotel Alba no pudieran recibir la segunda dosis, pese a haber sido convocadas por las autoridades.

Este domingo el dirigente opositor Luis Florido dijo que la dictadura chavista miente al prometer que para octubre estará controlada la pandemia de coronavirus, ya que, según indicó, la vacunación contra esta enfermedad avanza a un ritmo en el que se necesitarían “50 años para inmunizar al 70% de la población”.

Continúan los problemas en el plan de vacunación en Venezuela

“Venezuela es el país que menos vacunas ha recibido, se han vacunado apenas el 2% de la población. En un régimen que lo que hace es puros anuncios, este es el régimen de la mentira, de la pobreza, que ha masacrado al pueblo”, fustigó Florido.

El también ex diputado citó a “Our World In Data” para señalar que en Venezuela solo se están aplicando entre 20.000 y 30.000 vacunas al día. “A este ritmo de vacunación, se necesitan más de 50 años para lograr la inmunización del 70% de la población”, indicó.

Recordó también que hasta la fecha se desconoce el porcentaje del personal de salud inmunizado, y criticó que las personas llamadas a vacunarse tengan que enfrentar “largas filas y aglomeraciones que elevan los riesgos de contagio”.

Además, denunció que “no se está cumpliendo con la aplicación de la segunda dosis” de la vacuna. En Venezuela, la Sputnik V está destinada para los adultos mayores, mientras que al resto de los ciudadanos mayores de 18 años se les aplica la china de Sinopharm.

Según indicó hace una semana el ministro de Salud, Carlos Alvarado, Venezuela ya tiene “vacunas suficientes para vacunar a 13% de la meta”, unas 2,9 millones de personas.

Personas de tercera edad deben esperar horas para ser vacunadas en Venezuela; algunas, incluso, no llegan a ser inmunizadas por falta de dosis (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El régimen de Maduro anunció que espera inmunizar este año al 70% de la población venezolana, unas 22 millones de personas. Hasta el sábado, en Venezuela se acumulaban 259.413 contagios de la covid-19 y 2.943 muertes.

Los retrasos en los pagos al programa global Covax, impulsado por la OMS, han hecho que el país dependa de los aliados de China y Rusia para inmunizar a la población. Días atrás, Venezuela recibió un nuevo lote de 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V, con lo que, sumadas a las que llegaron anteriormente, el país caribeño ha recibido hasta el momento 3,23 millones de vacunas contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

No obstante, los datos anunciados por la dictadura han sido cuestionados por la oposición, e incluso por el sector sanitario de Venezuela.

El director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Jorge Lorenzo, denunció este lunes que hay una “anarquía” en la programación de la vacunación.

“Cuando tú no planificas, no te organizas o no pides el concurso de todos aquellos que te pueden ayudar, cometes el error de la gran mala planificación y la anarquía que estamos observando”, dijo Lorenzo en una rueda de prensa junto a otros representantes de los trabajadores de la salud.

A su juicio, “el gran problema” que se observa en los centros masivos de vacunación “es claramente” una falta de organización.

Médicos venezolanos denuncian que hay una "anarquía" en el plan de vacunación (EFE/ Rayner Peña)

El Gobierno venezolano comenzó a finales de mayo un plan de vacunación masiva contra la covid-19 e instaló distintos puntos de vacunación en todo el país para arrancar la inmunización de la población.

Los centros de vacunación se encuentran con largas filas en las que las personas pueden esperar por más de diez horas, según relatan algunos de los asistentes y pudo constatar la agencia EFE.

A juicio de Lorenzo, no se puede hablar de que haya en marcha un plan nacional de vacunación, sino “una actividad nacional”, puesto que no ha habido un acuerdo entre todas las personas que “forman parte de lo que debería ser la acción de llevar la vacuna a todos los ciudadanos”.

“Eso significaría un acuerdo donde no haya distingo de raza, género o parcialidad política”, aseguró el médico, especializado en salud pública, que considera que no se cumplen esos requisitos.

Además reclamó que, para iniciar un plan de vacunación, es necesario “estar seguro de la provisión de vacunas”, algo que considera que no está sucediendo.

Finalmente, Lorenzo sostuvo que, por la falta de organización en los puntos de vacunación, “lo más seguro es que tengamos unos altísimos contagios”, ya que “no hay distanciamiento social” ni se usa de manera adecuada los equipos de protección.

