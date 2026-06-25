Colombia

El Centro Democrático lanzó dura consigna al nuevo Gobierno: advirtió que casos como los de Ricardo Roa y Juliana Guerrero no se pueden repetir

Apoyados en la reciente aprobación de la ley que prioriza el mérito, el partido buscará evitar la flexibilización de criterios académicos y profesionales e impedir la llegada de personas no idóneas o vinculadas políticamente a ministerios y entidades públicas

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El partido que se declaró en oficialismo de cara al próximo mandato, no quiere que se repitan, según su mensaje, casos como el de Ricardo Roa, Daniel Quintero o Juliana Guerrero - crédito @cedemocratico/X

El Centro Democrático, que se declaró partido de Gobierno, marcó su postura ideológica con respecto a la administración de Abelardo de la Espriella y dejó en claro que, contrario a lo que sucedió con el Gobierno de Gustavo Petro, espera que de cara al próximo cuatrienio no se repitan nombramientos como los del hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el superintendente de Salud, Daniel Quintero, y el de Juliana Guerrero.

Según el partido, su propósito será “privilegiar el mérito por encima de cualquier otra consideración”, al precisar que la función pública debe estar regida por criterios técnicos y de idoneidad. Esta advertencia surgió tras la aprobación del proyecto de ley que fortalece el mérito en la administración pública, un tema que la bancada considera prioritario para evitar “que nos vuelvan a meter gato por liebre”.

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Centro Democrático lanzó clara advertencia al nuevo Gobierno
Con este mensaje, el Centro Democrático lanzó clara advertencia al nuevo Gobierno, en relación con el mérito en la contratación - crédito @cedemocratico/X

En efecto, la iniciativa, impulsada por el representante Hernán Cadavid y aprobada antes de finalizar la legislatura, prohíbe que los gobiernos reduzcan los requisitos técnicos para altos cargos estatales. La norma busca evitar la flexibilización de criterios académicos y profesionales, al frenar la contratación de personas no idóneas o vinculadas políticamente a ministerios y entidades públicas del Estado.

Para que no nos vuelvan a meter gato por liebre con casos como el de Julianita Guerrero, Ricardo Roa en Ecopetrol o Daniel Quintero, alias Pinturita, en la Supersalud”, dijo el representante Cadavid, que logró los consensos para que su idea fuera aprobada en el legislativo, el pasado 16 de junio; en la antesala del cierre de la legislatura, que dejó, según el partido, un balance positivo con la vía libre a varias de sus propuestas.

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Centro Democrático - Daniel Quintero
El Centro Democrático volvió a lanzar fuertes críticas a Daniel Quintero, acusado exalcalde de Medellín y superintendente de Salud, por su nombramiento en esta dependencia - crédito suministrado a Infobae Colombia - EFE

El mérito como principio innegociable para la gestión pública

Para el congresista, la única ruta válida es la del mérito. “Tenemos como propósito privilegiar el mérito antes que cualquier otra cosa”, remarcó Cadavid, a lo que se sumó el partido. “Ahora sí, no es que vayan a decir que lo hicieron ellos, ¿no? Porque aquí no nos quitan lo bailado”, señaló la colectividad, al reiterar la importancia de la iniciativa y anticipando posibles intentos del nuevo Gobierno de atribuirse el logro.

En consecuencia, la nueva ley se perfila, según palabras del partido, como un instrumento para que el Estado “no acomode amigos sin capacidad técnica alguna” y como una garantía para la ciudadanía de que los altos cargos serán ocupados por personas competentes. “El éxito de la función pública está en nuestras manos”, precisó el Centro Democrático, que contará con una fuerza importante en el periodo 2026-2030.

Nueva etapa: Centro Democrático será oficialismo y trazará agenda propia

En paralelo al debate sobre el mérito, el Centro Democrático anunció que, de cara a la legislatura 2026-2030, asumirá formalmente la condición de partido de Gobierno. La decisión, adoptada el 23 de junio de 2026 y apoyada por los 47 congresistas, implica el respaldo a la agenda del presidente electo Abelardo de la Espriella, que reemplazará a Gustavo Petro, además de otras iniciativas a las que esperan darle oportuno trámite.

Centro Democrático se reunió para cerrar filas en apoyo a Abelardo de la Espriella
En la reunión de los 47 congresistas del Centro Democrático, la bancada dejó en claro que cerrará filas en apoyo a Abelardo de la Espriella, que llegará robustecido al inicio de su administración - crédito suministrada a Infobae Colombia

La bancada, conformada por 17 senadores y 30 representantes a la Cámara, explicó que la determinación se tomó “bajo los lineamientos de Álvaro Uribe Vélez, presidente fundador del partido, Gabriel Vallejo, Director Nacional y Paloma Valencia, vocera política y programática”. De esta manera, el bloque “expresa su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo”.

La agenda incluirá propuestas para fortalecer la seguridad, el sistema de salud, modificar la justicia transicional y hacer una reforma pensional que garantice el ahorro desde el nacimiento con participación privada en manejo de reservas. Y se comprometió a “superar la crisis del sector minero energético y mejorar el acceso al crédito de los pequeños negocios y los informales, eliminando trámites y bajando impuestos”.

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