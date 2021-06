Protestas en Caracas: decenas de venezolanos fueron convocados para ser vacunados, y después de horas de espera les informaron que no serían inmunizados

Un agente de la Guardia Nacional informa a las personas que no habrá vacunación este domingo en el Hotel Alba, en Caracas

Pese a los constantes reclamos de la población venezolana y de la oposición, persiste la desorganizada campaña de vacunación contra el coronavirus impulsada por la dictadura de Nicolás Maduro. Este domingo decenas de venezolanos no pudieron recibir la segunda dosis en el Hotel Alba de Caracas, pese a haber sido convocados por las autoridades sanitarias.

Después de haber recibido la convocatoria, y mientras realizaban la fila por la mañana, las personas que se acercaron a ese centro de vacunación en la capital venezolana fueron informadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que finalmente no vacunaría en el día de la fecha.

“No contamos con la preparación logística para el día de hoy. No vamos a vacunar el día de hoy. Hoy no tenemos prevista la jornada porque estamos haciendo las remodelaciones para adecuar los espacios en beneficio de la población. Mañana comenzaremos nuevamente”, informó el comandante Pedraza, ante la indignación de los presentes.

Acto seguido, las personas comenzaron a protestar en las inmediaciones del Hotel Alba y expresaron su malestar a los medios de comunicación presentes.

En uno de los videos difundidos en las redes sociales se puede observar a los manifestantes al grito de “queremos vacunas”.

Una ciudadana, de 73 años, manifestó su indignación al portal Monitoreamos. “Yo no vine porque a mí me provocó. Yo vine porque me citaron para hoy 20 de junio para la segunda dosis”, reclamó la señora, mostrando a cámara el certificado.

Una mujer muestra su certificado

“No nos hagan caer en esta indignidad. Yo tengo 73 años y estoy entera, pero hay personas viejitas, en sillas de ruedas. Entonces informen vía Twitter, SMS, por lo que sea. Lo que indigna es la falta de respeto hacia el ciudadano”, agregó.

“Vine ayer a preguntar si hoy día del padre iban a vacunar y la doctora que estaba revisando las tarjetas de vacunación me dijo: si mañana le toca, venga mañana, pero es día del padre y me contestó: ¿Y? Estamos en pandemia”, dijo uno de los convocados al portal Efecto Cocuyo.

Según reportó la prensa local, las personas comenzaron a congregarse cerca de las 8 de la mañana, tal como estipulaba la convocatoria de las autoridades. En su mayoría era personas de avanzada edad, muchas de las cuales asistieron en sillas de ruedas o con bancos para no esperar de pie.

Este domingo el dirigente opositor Luis Florido dijo que la dictadura chavista miente al prometer que para octubre estará controlada la pandemia de coronavirus, ya que, según indicó, la vacunación contra esta enfermedad avanza a un ritmo en el que se necesitarían “50 años para inmunizar al 70 % de la población”.

"Queremos vacunas", reclaman los manifestantes

“Venezuela es el país que menos vacunas ha recibido, se han vacunado apenas el 2 por ciento de la población. En un régimen que lo que hace es puros anuncios, este es el régimen de la mentira, de la pobreza, que ha masacrado al pueblo”, fustigó Florido.

El también ex diputado citó a “Our World In Data” para señalar que en Venezuela solo se están aplicando entre 20.000 y 30.000 vacunas al día. “A este ritmo de vacunación, se necesitan más de 50 años para lograr la inmunización del 70 por ciento de la población” , indicó.

Recordó también que hasta la fecha se desconoce el porcentaje del personal de salud inmunizado, y criticó que las personas llamadas a vacunarse tengan que enfrentar “largas filas y aglomeraciones que elevan los riesgos de contagio”.

Además, denunció que “no se está cumpliendo con la aplicación de la segunda dosis” de la vacuna.

El opositor venezolano Luis Florido advirtió que a este ritmo, a Venezuela le llevaría 50 años para vacunar al 70% de su población (EFE/Luis Eduardo Noriega A.)

Según indicó hace una semana el ministro de Salud, Carlos Alvarado, Venezuela ya tiene “vacunas suficientes para vacunar a 13% de la meta”, unas 2,9 millones de personas.

El régimen de Maduro anunció que espera inmunizar este año al 70% de la población venezolana, unas 22 millones de personas. Hasta el sábado, en Venezuela se acumulaban 259.413 contagios de la covid-19 y 2.943 muertes.

Los retrasos en los pagos al programa global Covax, impulsado por la OMS, han hecho que el país dependa de los aliados de China y Rusia para inmunizar a la población. Días atrás, Venezuela recibió un nuevo lote de 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V, con lo que, sumadas a las que llegaron anteriormente, el país caribeño ha recibido hasta el momento 3,23 millones de vacunas contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

Con información de Monitoreamos, Efecto Cocuyo y EFE

