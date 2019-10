- La señora Trotta podrá seguir trabajando por los venezolanos en Argentina, de hecho lo venía haciendo antes de que fuese designada embajadora por el presidente Guaidó. Seguramente su labor será de muy bajo perfil pero no abandonará la lucha por los cientos de miles de venezolanos que han emigrado al sur, huyendo de la crisis económica y de la falta de libertades que hay en nuestro país. El gobierno de Fernández no la reconocerá como embajadora pero no la podrá expulsar, ella tiene las dos nacionalidades, argentina y venezolana. Y en caso de que no fuese argentina, sería un despropósito su expulsión.