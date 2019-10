—Yo no he cambiado de posición con relación a Cuba. En el año 1996, planteé una posición común a la Unión Europea que ha durado hasta hace muy poco tiempo, y que desgraciadamente ha sido modificada, y que era muy clara: la cooperación no es posible si no existe un respeto a los derechos humanos, y a la disidencia cubana claramente un respeto muy manifiesto. Esa posición se ha abandonado, y se ha llegado incluso a la contraria, es decir, que los Estados Unidos han reestablecido relaciones diplomáticas con Cuba, sin condiciones. Y otros países también. Entonces hacer eso lo que hace es consolidar la situación de Cuba. Y Cuba tiene una grandísima historia, el régimen castrista, de intervencionismo en otros países latinoamericanos. Es el responsables de muchas muertes, de muchas guerras, de muchas violencias en muchos países latinoamericanos. Mantener esa situación, pues es lo que está ocurriendo. La influencia de Cuba en Venezuela es evidente, la conoce todo el mundo, en las Fuerzas Armadas, en los servicios de inteligencia, en los servicios de información. Y esa penetración en otros países es una realidad que también conocemos. Los que alimentan todas esas cosas se mueven, y efectivamente cuando se cambian las políticas a cambio de nada, desde el punto de vista democrático, de las libertades y de los Derechos Humanos, pasan estas cosas.