"Queremos coordinar nuestros pasos hacia adelante", dijo. "No estamos hablando de una invasión militar", aclaró. "Todos queremos un cambio serio para lograr cambios en la situación venezolana", dijo Abrams. "Hemos visto ya (…) que el régimen no quiere dialogar ni negociar seriamente, no quieren en verdad un cambio político en Venezuela".