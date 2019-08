El diplomático no estuvo presente en la segunda parte de la jornada, que incluye a países que mantienen su reconocimiento a Nicolás Maduro. La convocatoria, a cargo del gobierno peruano en nombre del Grupo de Lima, optó por no invitar a las partes involucradas (el régimen y la oposición) para "no polarizar" el debate. De todas formas, los gobiernos de México y Uruguay optaron por retirar su participación a última hora.