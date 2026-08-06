Las únicas tres fotos conocidas de Juan Carlos Valencia González, el nuevo líder del CJNG y el fugitivo más buscado por EEUU

Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por la captura de Juan Carlos Valencia González. (Anayeli Tapia/Infobae)

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El Departamento de Estado de Estados Unidos fijó este 5 de agosto una recompensa de hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, nuevo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de su padrastro Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido en febrero de 2026.

La cifra lo convierte en el narcotraficante mexicano con la recompensa más alta de la historia del programa y lo iguala con figuras como Osama Bin Laden y Saddam Hussein.

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El anuncio llega acompañado de cargos penales contra cinco líderes adicionales del cártel y un paquete total de hasta 102 millones de dólares distribuidos entre ocho fugitivos.

Acting US Attorney General Todd Blanche, FBI Director Kash Patel and Justice Department staff hold a press conference to announce new Trump administration actions against ⁠Juan ​Carlos Valencia Gonzalez, known as "El ​Pelon," and the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), at the Justice Department in Washington, D.C., U.S., August 5, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

“El pueblo estadounidense nos dio el mandato de mantener a este país seguro, y no descansaremos hasta cumplirlo”, dijo el fiscal general en funciones Todd Blanche durante una conferencia de prensa este miércoles.

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Estados Unidos desenmascara a la nueva cúpula del CJNG

Con la muerte de “El Mencho”, se esperaba un golpe fatal a la organización, pero esto no ocurrió. El CJNG absorbió el golpe y Valencia González tomó el control. Según documentos judiciales, asumió el liderazgo del cártel de forma inmediata tras el operativo de Tapalpa, Jalisco, donde su padrastro fue abatido el 22 de febrero de 2026.

El aparato que heredó es vasto. A su alrededor opera una estructura de mandos medios y altos que este 5 de agosto quedó expuesta en los tribunales estadounidenses.

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Actualmente ellos son los siete líderes que EEUU tiene en la mira para capturar, El Jardinero ya fue detenido tras la muerte de El Mencho quien fuera el líder máximo por alrededor de 20 años desde la fundación en 2009 Foto: Treasury.gov

Los nuevos alfiles son: Julio César Montero Pinzón, alias “Tarjetas”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”.

Los cinco enfrentan cargos en el Tribunal de Distrito de Columbia por conspiración para manufacturar y distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo con destino a Estados Unidos durante más de una década. De ser hallados culpables, cada uno enfrenta hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

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El esquema del CJNG no se limita al tráfico de drogas y aquí se suma la hermanastra de “El Tarjtas”, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, quien habría operado un fraude internacional de timeshares dirigido a ciudadanos estadounidenses propietarios de inmuebles vacacionales en México.

En la lista también se menciona a Audias Flores Silva, alias “el Jardinero”, quien aunque ya fue aprehendido por las autoridades mexicanas, su red sigue operando.

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Solo tres fotos del hombre más buscado

Juan Carlos Valencia González, El 03, líder del CJNG. (X/@crux1469)

El narcotraficante mexicano con la recompensa más alta de la historia tiene apenas tres fotografías conocidas: las tres son antiguas.

La primera es la más antigua y la de peor calidad, ha circulado en redes sociales desde hace años. Dicha imagen muestra a Valencia González visiblemente más joven, con ropa oscura y fondo oscuro. La imagen está pixelada, con el rostro parcialmente iluminado desde un costado. La baja resolución sugiere que fue extraída de un video de vigilancia o de un archivo de inteligencia de baja definición. Hasta el momento se desconoce su origen y la historia detrás de ella.

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Juan Carlos Valencia, el hijastro de El Mencho, primera fotografía usada por EEUU. Foto: Justice EEUU

La segunda corresponde al primer cartel oficial de “se busca”, emitido en diciembre de 2021 cuando el Departamento de Estado anunció la recompensa inicial de 5 millones de dólares. Muestra a Valencia González de frente, con fondo beige claro, cabello negro muy corto y liso peinado hacia arriba, y camisa color oscuro. De igual forma se desconoce la historia detrás de dicha imagen.

La tercera es la más nítida y la que hoy usa oficialmente la DEA. Aparece en el cartel del aumento a 25 millones anunciado este miércoles: retrato frontal, fondo azul claro uniforme —el mismo formato de una licencia de manejo o credencial oficial estadounidense—, cabello castaño oscuro ligeramente despeinado y chamarra oscura con cuello. Mirada directa a la cámara, complexión media, rostro redondeado.

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Nueva fotografía usada por la DEA en su cartel de recompensas. Crédito: DEA

Tres imágenes en más de dos décadas de vida criminal. El patrón no es casual: Valencia González replica con mayor disciplina el modelo de invisibilidad que caracterizó a su padrastro durante toda su vida, pues “El Mencho” mantuvo durante décadas una biografía visual igualmente reducida.

La ficha de la DEA describe a “El Pelón” con datos generales: 1.75 metros de estatura, 77 kilogramos, cabello castaño y ojos cafés. En el campo destinado a cicatrices, tatuajes o marcas distintivas, el documento registra una sola palabra: desconocidos.

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Tres clanes criminales, un solo heredero: ¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Juan Carlos Valencia González no llegó al liderazgo del CJNG solo por ser hijastro de “El Mencho”. Su posición se construyó desde la intersección de tres estructuras criminales que durante décadas tejieron el narcotráfico mexicano moderno.

El ascenso de Juan Carlos Valencia González, “El 03”, dentro del CJNG se explica por la influencia de tres estructuras clave. (Anayeli Tapia/Infobae)

El primero es el linaje de su padre biológico, Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona” o “El Juanito”, fundador y líder del Cártel del Milenio, también conocido como Los Valencia.

Bajo su conducción, el clan pasó de cultivar aguacates en Aguililla, Michoacán, a controlar, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta una tercera parte de la cocaína que ingresaba a ese país. Valencia Cornelio tejió alianzas con el Cártel de Juárez, el Cártel de Medellín y el Cártel de Sinaloa, apoyado por figuras como Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Fue también jefe directo de “El Mencho” durante la etapa inicial de este en el narcotráfico. Detenido en 2003 en Tlajomulco, Jalisco, y extraditado posteriormente, salió de prisión en 2020 por motivos de salud.

El segundo pilar son Los Cuinis, encabezados por Abigael González Valencia, tío materno de “El 03”. La DEA los describe como la organización mexicana con mayor poder económico en el mundo, capaces de generar miles de millones de dólares anuales con rutas de cocaína y metanfetaminas hacia Europa, Asia y Canadá, superando en ganancias netas al Cártel de Sinaloa. .

Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael y madre de Valencia González, fue esposa de “El Mencho”. Ese matrimonio selló la unión de los clanes y convirtió a Los Cuinis en el brazo financiero y logístico del CJNG.

El tercer eje es el propio CJNG. Nemesio Oseguera Cervantes formó a Valencia González desde su juventud, le confió la jefatura de células armadas, lo integró a la toma de decisiones estratégicas y lo expuso a la lógica de la clandestinidad que hoy define su perfil.

Juan Carlos Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California. Tiene doble ciudadanía: mexicana y estadounidense. Sus alias son “El Pelón”, “El JP”, “Tricky Tres”, “El R-3” y “El 03”.