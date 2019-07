Maduro dice que tiene cuatro hijos. Uno es biológico, Nicolás Maduro Guerra "Nicolasito" -hijo del dictador con su ex mujer Adriana Guerra Ángulo- y tres del corazón, Walter, Yoswal y Yosser,- los hijos de Cilia Flores con su ex marido Walter Ramón Gavidia Rodríguez. Para el dictador no hay distinción entre ellos, de hecho todos forman parte del entramado de corrupción del régimen.