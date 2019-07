Pareciera que la oposición no hace política, sino que cree que, si no se complacen sus aspiraciones, entonces el juego debe ser trancado. ¿Qué pediría yo? Por supuesto un nuevo Consejo Nacional Electoral, pero no son los cinco rectores, son también los rectores estadales, municipales, son las juntas de totalización, son las máquinas que deben ser auditadas, es el Registro Electoral. Pero eso tomaría por lo menos un año.