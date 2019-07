-Esta cuestión es muy importante. Soy un fiel creyente, y sobre todo lo vi siendo alcalde, a mí me tocó ser responsable de una policía local, que es que la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Armadas de los cuatro componentes (Aviación, Marina, Ejército, y Guardia Nacional) quieren un cambio. Ellos son víctimas de los problemas de cualquier venezolano. Es decir, un capitán llega a su casa y la nevera está vacía por falta de comida; o un Mayor tiene un familiar enfermo y no puede curarlo por falta de medicamentos; un teniente se puede levantar y no tener como bañarse porque no hay agua. Entonces ellos evidentemente quieren tener un país diferente al que hoy están viviendo porque saben que ellos ni sus hijos van a tener futuro. Por eso me he sorprendido al encontrarme con oficiales de la Fuerza Armada que han huido, que se han ido a Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, porque no aguantan. Apenas tienen un día libre se escapan. Entonces es muy importante entender que la Fuerza Armada en su mayoría quiere salir de Maduro y precisamente, lo que decía antes, esos 1.200 generales son más que toda la OTAN. Los grupos irregulares, y las presencias de agentes extranjeros es lo que sostiene a Maduro. Ahora, Maduro desde el 30 de abril no confía en nadie. Si ya venía desconfiando de su entorno, después del 30 de abril no confía absolutamente de nadie. Creo que esa fisura, ese quiebre, esa ruptura que hay en la Fuerza Armada Nacional es irreversible y necesitamos que se articule un movimiento nacional que esté al servicio de la gente y que esté al servicio de la Constitución para que podamos restaurar la libertad y la democracia en Venezuela.