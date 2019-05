Toman militarmente una zona concreta, como si fuesen un ejército de ocupación y generalmente "cazan" a sus objetivos, explicó Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias penales y profesor de la Universidad Central de Venezuela en Efecto Cocuyo. "No es una lógica de seguridad ciudadana en la que se debe prevenir o detener en el marco de la legalidad a un delincuente, no, en su caso ellos entienden que tienen que llegar a dar de baja a 'elementos' que no son personas sino enemigos".