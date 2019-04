-"No es ningún secreto que hoy atravesamos la más grave crisis política, económica, social y moral que azota al país".

-"No se puede negar el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos".

-"Ha crecido la pobreza crítica y los índices de desnutrición son altísimos".

-"La salud se ve desguarnecida en todos los sentidos, desde la atención hospitalaria hasta la consecución de medicamentos".

-"Existe una 'guerra económica' pero no contra el Gobierno ni las instituciones del Estado, sino contra el pueblo: la guerra de la corrupción".

-"La del saqueo del así denominado "arco minero" que, amén de destruir la "Casa común de la Creación", ha permitido que no pocos se llenen de las ganancias de la minería ilegal".

-"En nuestra región tachirense se siguen aumentando las colas para adquirir la gasolina".

-"El contrabando de combustible es escandaloso y casi "irreversible"".

-"Sería bueno que el SEBIN, en vez de andar persiguiendo a quienes piensan diferente al Gobierno, se dedicaran a hacer labores de auténtica inteligencia: así podrían descubrir la presencia de grupos irregulares en el país".

-"Podrían conseguir a los responsables y miembros de las mafias que trafican con personas y llevan a muchos jóvenes y adolescentes venezolanos a la prostitución en otros países".

-"Aunque no guste, la inmensa mayoría del pueblo sufre una crisis de carácter humanitario. Se lo puedo atestiguar".

-"Ustedes hace mucho tiempo que no caminan libremente por en medio de la gente".

-"Para que haya diálogo verdadero, hay que escuchar de verdad, con sinceridad, al mismo pueblo. Y eso ni se ha dado ni parece darse".

-"Atrévase a escuchar a ese pueblo que quiere ser tratado con dignidad y justicia, pero en paz y sin revanchismos".

-"Si Usted lo escuchara, podría sensibilizarse y así permitir que quienes quieren ofrecer una ayuda humanitaria, lo realicen: es el bien del pueblo, no el de un grupito lo que de verdad interesa".

-"El pueblo le pide respeto a su condición, a su dignidad y a sus derechos".

-Le solicita elecciones libres, con un nuevo CNE. "La inmensa mayoría de los venezolanos está pidiendo que ya no siga al frente del Poder Ejecutivo".

-"Arriésguese, y la historia será mucho más benigna con Usted".

-"Evite el derramamiento de sangre; deje a un lado la persecución a los disidentes; escuche y sienta el padecimiento de un pueblo que quiere libertad y justicia, pero con dignidad y sin opresión".

-"Aunque Usted no lo crea: le ofrezco una oración para que el Dios de la Vida, manifestado en Jesús de Nazaret, le dé la sabiduría y la luz del Espíritu para que tome la decisión más conveniente para Usted y para todo el pueblo venezolano".