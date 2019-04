Obama no lo hizo, dejando pasar una oportunidad inmejorable para anticiparse a la crisis. No era necesario tener la bola de cristal. Hoy en Venezuela no hay luz, no hay agua, no hay comida y no hay medicina. Y por supuesto no hay ley, democracia ni libertad. Hoy vivimos la crisis de refugiados más grave en la historia del hemisferio, la cual solo empeora cada día adicional que Maduro pasa en Miraflores. Los síntomas de lo que hoy es una obvia tragedia ya eran visibles en 2015.