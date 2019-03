"Nelson Martínez estaba muy enfermo y tenía una condición física especial y nunca se le brindó la atención médica oportuna. Él estuvo durante 10 días solicitando su traslado porque se sentía muy mal de esas afecciones que ya padecía y el mayor Arteaga le negaba el traslado al hospital. Decía que era un show lo que estaba haciendo. En 10 días se desmejoró y al décimo día ya no podía respirar. Cuando el mayor Arteaga vio que Nelson Martínez ya no podía respirar, dijo que lo llevaran al hospital porque no quería que se le muriera en la celda. Así ocurrió la muerte de Nelson Martinez", declaró la abogada, a las afueras de la Corte, en un video publicado en redes sociales.