En diciembre pasado los clásicos bombarderos nucleares Tupolev-160 volaron los cielos de Caracas. Esa demostración de fuerza tal vez haya sido la promesa de una presencia militar más importante en Venezuela. Sin embargo, pese a las tropas que Rusia pudiera enviar a la nación latinoamericana, Moscú sabe que no cruzará ninguna línea roja. No sucedió en Siria, tampoco en la alejada región. Tampoco movilizará a cientos de miles de soldados a esta parte del planeta: el costo sería monumental y su economía no lo resistiría.