"Iba a hacer un programa especial en la radió a razón del apagón desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y fue a la casa para cambiarse de ropa y regresar a la emisora. Lo detuvieron cerca de la embajada de Corea. Sin embargo, el acta dice que lo detuvieron en flagrancia. ¿Alguno de ustedes ha manejado bicicleta y montado códigos? Yo no he visto ningún hacker que tenga esa habilidad. No es posible. Pero lo dicen porque no tenían ningún acta de detención", afirmó Soto.