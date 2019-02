-¿La declaración del Grupo Lima que excluye el uso de la fuerza para resolver la crisis en Venezuela, condiciona la estrategia de la Casa Blanca que hasta ahora no descartó la invasión militar para terminar con Maduro?

-El Grupo Lima tiene una misión muy clara que es crear presión diplomática. Hablamos con Estados Unidos, pero no hay una coordinación. Los Estados Unidos vienen al Grupo de Lima, pero no forman parte. Y para el Grupo de Lima, la solución es pacífica.