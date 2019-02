Según informó la propia cadena, Ramos estaba entrevistando a Maduro. No obstante, al dictador chavista le disgustaron las preguntas y ordenó detener la grabación, decomisar los equipos y retener a los periodistas.

El ministro de comunicaciones del régimen, Jorge Rodríguez, desmintió que Ramos y su equipo habían sido detenidos y aseguró que se encontraban camino al hotel. Sin embargo, Univision no pudo contactarse con ellos. Rodríguez agregó además que la decisión de interrumpir la entrevista fue tomada después que Ramos “insultara” a Maduro.

Además de Ramos, también fueron retenidos los periodistas María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreiztieta, Juan Carlos Guzmán y Martín Guzmán.

Tras difundirse la noticia, el Departamento de Estado de EEUU pidió la “liberación inmediata de los periodistas”. “El mundo está mirando”, advirtió la subsecretaria Breier.

Asimismo, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió la inmediata liberación de los periodistas.

** URGENT ** @jorgeramosnews , prominent anchor of prestigious news channel @UniNoticias , has been arbitrarily detained with his crew in Venezuela’s presidential palace following orders of Maduro. They should be immediately released.

Según el senador estadounidense Marco Rubio, Ramos se encontraba en medio de una conversación telefónica, explicando a Univision que Maduro lo había detenido, cuando le tomaron el teléfono y la conversación terminó de manera abrupta.

Apparently @jorgeramosnews was able to call his office & was in the middle of explaining that #Maduro had detained him when the phone was taken from him & the call ended. https://t.co/1ob2FtWuYK

— Marco Rubio (@marcorubio) February 26, 2019