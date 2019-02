Yo diría, ¿cuál Asamblea Constituyente? Pero creo que no sería tampoco de caracterizarlos de esa manera. De nuevo, el 20 de mayo intentaron empujar un fraude. Cosa que fue un ardid político, dada la situación que hoy tiene Maduro y su régimen. El que asesoró a Maduro para que a troche y moche con una elección que no validó el mundo, que no participamos porque no tenían las condiciones, lo empujó por un barranco. Entonces ir a un proceso que nadie valide, que no reconoce, que no reconoce a quien lo convoca, no sería un barranco, sería un abismo, un sinsentido. Ellos podrán decir lo que quieran, pero no tienen ni solución política a la crisis real, y mucho menos a ser reconocido por nadie. Además, la religión no es la iglesia. Ellos podrán tomar el palacio, pero no van a detener ni al Parlamento ni a la sensación de cambio ni a la expectativa, ni a la movilización de la gente. Sería un peor error, más que el del 20 de mayo