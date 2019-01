-La única forma en que yo los duerma a ellos es que yo me enferme más de lo que estoy y llegue a una posición de morir. Si yo me siento —ya mi hermano lo sabe— le he dicho que me los duerma a los dos, no quiero que vayan a ninguna parte, me da miedo que se vayan algún sitio y en ese sitio me los boten o me los tiran a la calle. Pero yo haré hasta lo que pueda porque hasta ahora no les ha faltado comida, a mí tampoco…