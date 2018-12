"La inseguridad, la falta de un empleo estable y los bajos salarios. Todo eso hace que la gente se quiera ir. Sobre todo yo que debo ayudar a mi papá y mi mamá que son personas mayores y ya no trabajan. Yo no les puedo dar la calidad de vida que ellos se merecen. Un kilo de pollo me cuesta más de lo que gano en una quincena", dijo Carrasco a la Voz de América.