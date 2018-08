"¿Todavía hay alguien que se deja robar por Ismael García? El tipo es un pillo, es un traidor (…) y está metido en esta conspiración, yo lo dije en estos días, el lunes lo dije cuando me preguntaron. Yo lo dije. No, no solo es Juan Requesens y Julio Borges", indicó en su programa de televisión "Con el mazo dando".