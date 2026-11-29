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Tras ocho años en el poder, Pedro Sánchez, el presidente de izquierda del gobierno de España, se enfrenta a un fuerte desafío por parte de un bloque conservador y de extrema derecha.

Los españoles acuden a las urnas este domingo en unas elecciones nacionales que podrían expulsar del poder al presidente del gobierno Pedro Sánchez, uno de los líderes de izquierda más prominentes de Europa, e incorporar a la extrema derecha a un gobierno de coalición por primera vez desde que terminó la dictadura en España en la década de 1970.

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Las elecciones en España son el más reciente examen de la fortaleza de los partidos de extrema derecha en Europa, donde unas importantes elecciones el próximo año en algunos de los países más poblados --Francia, Italia y Polonia-- podrían consolidar el poder de los partidos de extrema derecha.

Sánchez, líder del Partido Socialista, ha tratado de movilizar a su base de izquierda con advertencias sobre el fantasma de la extrema derecha. Pero aunque ha liderado un fuerte crecimiento económico y ha deleitado a los liberales internacionales al plantarle cara al presidente Donald Trump, las encuestas pronostican que Sánchez aún podría perder frente a un bloque de derecha que incluye al Partido Popular, de tendencia conservadora moderada y liderado por Alberto Núñez Feijóo, y al partido de extrema derecha Vox, liderado por Santiago Abascal.

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Esto es lo que hay que saber.

¿Cómo llegamos a esta situación?

Sánchez convocó elecciones anticipadas a principios de octubre después de que la oposición de derecha rechazara en el Parlamento las propuestas de vivienda de su gobierno de izquierda. La maniobra de la oposición no solo puso de manifiesto la insostenibilidad del gobierno minoritario de Sánchez, sino que también proporcionó un tema polémico para movilizar a su base de izquierda. Ya en desventaja en las encuestas, buscó sacar provecho de la frustración por la crisis de vivienda convirtiéndola en un tema central de la campaña.

Pero ese no fue el único tema. A lo largo de los años se había acumulado el enojo contra Sánchez por los escándalos de corrupción en su círculo más cercano, una crisis migratoria y colisiones de trenes que los críticos han atribuido a su gobierno. Para gran parte de la izquierda, la elección se convirtió en una cuestión de mantener a la extrema derecha fuera del poder. Para gran parte de la derecha, se trataba de deshacerse de Sánchez.

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¿Cuáles son los temas más importantes?

La falta de vivienda asequible es la principal preocupación de los españoles, según las encuestas. Esto ha llevado a los partidos de todo el espectro político a prometer construir más viviendas para hacer frente a un déficit que el Banco de España estima en 750.000 unidades.

La economía española, la cuarta más grande de la Unión Europea, ha impulsado las campañas de ambos bandos. Ha experimentado un auge bajo el mandato de Sánchez, impulsada por la llegada de millones de migrantes y una enorme inyección de fondos pospandémicos de la Unión Europea. El producto interno bruto de España ha aumentado y el desempleo ha disminuido. Sin embargo, dado que los salarios reales se han mantenido prácticamente estancados mientras que los alquileres se han disparado, muchos españoles no han percibido los beneficios.

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La migración, a pesar de haber ayudado a la economía española, se ha convertido en uno de los temas más polémicos.

Sánchez permitió este año que más de un millón de migrantes indocumentados solicitaran regularizar su situación. Cuando en julio más de 80.000 personas cruzaron brevemente desde Marruecos hacia Ceuta, un territorio español en el norte de África, los partidos de derecha culparon a las políticas favorables a los migrantes de Sánchez por alentar ese aumento. Vox ha prometido deportar a todos los migrantes indocumentados, a quienes culpa de muchos de los males de España.

El estado de la infraestructura de España también se ha convertido en un tema de campaña después de que un choque de trenes mortal a finales de octubre --el segundo de este año-- generara dudas sobre el mantenimiento ferroviario del gobierno.

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¿Cuándo sabremos los resultados?

Los centros electorales estarán abiertos de las 9:00 a. m. a las 8:00 p. m., hora local.

El recuento de votos en España suele ser extremadamente rápido. El gobierno comenzará a dar a conocer los resultados a las 9 p. m., y se espera una conferencia de prensa para presentar los resultados provisionales aproximadamente una hora después. El resultado suele estar bastante claro a las 11 p. m.

Pero eso suele ser solo el comienzo. El partido que obtenga más votos aún tendrá que convencer a los partidos más pequeños para que se sumen a un gobierno de coalición, a menos que consiga una mayoría absoluta, un resultado poco probable en esta ocasión.

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La Cámara Baja del Parlamento español cuenta con 350 escaños, lo que significa que un partido necesita el apoyo de 176 legisladores para formar un gobierno mayoritario.

Las negociaciones para formar una coalición pueden durar semanas o incluso meses.

¿Cómo se forma un gobierno?

Después de las elecciones, el rey de España le pedirá a un candidato --por lo general, aquel cuyo partido haya obtenido más escaños-- que lidere las negociaciones para formar un gobierno.

El Parlamento se reunirá nuevamente para votar por el candidato. Si ese candidato no logra obtener el apoyo de un número suficiente de legisladores, otro candidato podrá intentarlo.

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Si aún así no se logra salir del estancamiento, España celebrará nuevas elecciones.

¿Cómo sería un gobierno de derecha?

Un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, liderado por Núñez Feijóo, probablemente endurecería las restricciones migratorias y reduciría los impuestos. Pero el alcance de su giro hacia la derecha dependería del equilibrio de poder entre ambos.

Abascal es un nacionalista antimigrantes que habla con desdén de los musulmanes, a quienes acusa de erosionar la identidad española. Cuantos más escaños controle, más fácil le resultará atacar a la Unión Europea, la energía verde y los movimientos feministas.

Sus aliados describen a Núñez Feijóo como un conservador discreto pero competente, capaz de abordar la crisis de vivienda en España. Si obtiene más escaños de lo esperado, los analistas predicen que intentará gobernar como un conservador moderado y proeuropeo.

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