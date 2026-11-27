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Cinco personas fueron arrestadas cerca de Granada después de que se hallara una gran plantación de marihuana debajo de una casita de juegos sobre césped artificial.

Cinco personas fueron arrestadas este mes en el sur de España después de que se descubriera una sofisticada plantación de marihuana subterránea, digna de un episodio de Breaking Bad, debajo de un parque infantil en Las Gabias, una ciudad a las afueras de Granada, según dijeron las autoridades.

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La Guardia Civil española dijo en un comunicado el miércoles que la plantación fue descubierta el 17 de noviembre durante un operativo en el que los agentes registraron más de una decena de lugares en Granada y sus alrededores.

La entrada a la plantación, que estaba en una propiedad privada cerca de la parte trasera de una casa, estaba camuflada, oculta bajo un columpio y una casita de juegos que se encontraban sobre césped artificial, según el comunicado.

Las imágenes publicadas por la Guardia Civil también parecían mostrar un pequeño trampolín sobre el césped, rodeado de piedras de grava blanca, un paisajismo cuidado y muros de colores neutros.

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Los funcionarios dijeron que un portón debajo del parque infantil estaba equipado con un sistema de apertura hidráulico.

"Tras levantar el césped y acceder por la trampilla, los agentes abrieron el portón y descubrieron una rampa que permitía la entrada de vehículos al zulo subterráneo", decía el comunicado.

En el interior, los funcionarios encontraron dos grandes salas utilizadas para cultivar cannabis. Los agentes confiscaron casi 2000 plantas del búnker.

Las habitaciones, que tenían aproximadamente cinco metros de altura y abarcaban aproximadamente 180 metros cuadrados, estaban equipadas con iluminación, ventilación y control climático. Los agentes dijeron que también descubrieron una torre eléctrica que se conectaba ilegalmente a la red eléctrica y consumía una cantidad de energía equivalente a aproximadamente 100 hogares.

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En un video publicado por la Guardia Civil, se puede ver a los agentes pasando por la pequeña puerta de acceso.

Lo que, momentos antes, había sido el área de juegos de césped, se elevaba lentamente para revelar una rampa de entrada. Filas de plantas de marihuana estaban rodeadas por paredes de concreto y sistemas de conductos.

En otra parte de la región, las autoridades también descubrieron una instalación comercial especializada en la venta de equipos para el cultivo de cannabis con un valor estimado de varios millones de dólares.

La persona propietaria de la instalación también era dueña de la plantación subterránea, según las autoridades, y era el principal individuo responsable de la operación. Esa persona, que no fue identificada públicamente, estaba bajo custodia, dijeron los funcionarios.

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Según el comunicado, la investigación comenzó hace más de un año.

Las cinco personas arrestadas --y otras tres que estaban bajo investigación-- eran investigadas por cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, tenencia ilícita de arma prohibida y pertenencia a un grupo criminal. No fueron identificadas públicamente.

Las operaciones de fabricación de drogas rara vez tienen niveles de complejidad como los de Breaking Bad, con laboratorios de drogas ocultos debajo de negocios de apariencia legítima, pero de vez en cuando se allanan instalaciones complejas.

Este mes, seis personas fueron arrestadas en Nigeria después de que las autoridades descubrieran un laboratorio a escala industrial para producir metanfetamina que era lo suficientemente grande como para permitir que los trabajadores también vivieran allí.

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Los funcionarios confiscaron más de 1,5 toneladas de la droga en distintas etapas de elaboración, según informó BBC. Las autoridades estimaron que las drogas tenían un valor de 227 millones de dólares.

En 2024, las autoridades canadienses desmantelaron un "superlaboratorio" en la zona rural de Columbia Británica, donde confiscaron suficientes sustancias químicas y materiales para producir 96 millones de dosis del opioide fentanilo.

Emmett Lindner colaboró con reportería.

Jonathan Wolfe es un reportero del Times radicado en Londres y cubre las noticias de último momento.

Emmett Lindner colaboró con reportería.