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Gianni Infantino, presidente del organismo mundial del fútbol, ha generado preocupación por sus vínculos con el presidente Donald Trump. Ahora la FIFA se replantea el premio que le otorgó al presidente estadounidense hace un año.

En diciembre pasado, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó al presidente Donald Trump el primer premio de la paz otorgado por la organización mundial del fútbol. Es posible que Trump sea la última persona en recibirlo.

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La FIFA designó recientemente un comité para analizar por qué se creó el premio y si incluso debería existir. El organismo futbolístico se inclina por cancelar o reformular el premio, según tres altos funcionarios del fútbol, quienes hablaron bajo condición de anonimato para describir las deliberaciones internas.

El impulso para replantear el premio refleja una amplia preocupación por los estrechos vínculos entre Infantino y Trump, así como dudas sobre quién aceptaría cualquier premio posterior, dijeron dos de los altos funcionarios del fútbol.

La FIFA se negó a hacer comentarios más allá de reiterar que se tomaría una decisión "a su debido tiempo". La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

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Durante el último año, el Premio de la Paz de la FIFA se ha convertido en un símbolo del turbulento mandato de Infantino al frente del fútbol mundial, en particular de su esfuerzo por ganarse el favor del presidente de Estados Unidos.

Infantino creó el premio en 2025 después de que una activista venezolana recibió el Premio Nobel de la Paz de ese año. Ese diciembre, le presentó la versión de la FIFA en el sorteo de la Copa Mundial a Trump, quien lo calificó como "uno de los mayores honores de mi vida".

La Copa Mundial de 2026 se vio empañada por dudas sobre interferencia política, especialmente después de que la FIFA levantara la suspensión de un jugador estadounidense tras una llamada telefónica entre Infantino y Trump.

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Poco después, se supo que Infantino había mantenido conversaciones secretas para vender una parte de los futuros torneos a un fondo privado dirigido por el hermano de Jared Kushner, yerno de Trump. Ese plan provocó indignación y dio lugar a investigaciones y a peticiones para que Infantino renunciara.

Infantino ha negado haber actuado de forma indebida y ha estado recorriendo el mundo en un jet privado de Catar para conseguir apoyo de cara a su candidatura a la reelección en marzo. Dejar de lado el premio sería una concesión a sus críticos.

Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, dijo: "El premio otorgado en el sorteo celebrado en Washington D. C. el pasado diciembre carecía de legitimidad y de cualquier fundamento en los estatutos y reglamentos de la FIFA".

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En el preludio del Mundial, Infantino parecía enfocado en poner de su lado a Trump. Se mudó a Estados Unidos dos años antes del torneo y se alineó estrechamente con el presidente estadounidense: actuaba como su promotor en eventos públicos, lo acompañó en viajes al extranjero y firmó un contrato de arrendamiento de 4 millones de dólares por una oficina en la Torre Trump que permanece prácticamente vacía.

La creación del premio de la paz se llevó a cabo de manera apresurada y en secreto, y a los funcionarios solo se les dieron unas semanas para organizarlo, según altos funcionarios del fútbol.

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La FIFA había considerado organizar la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial en Las Vegas, pero optó por Washington, en parte porque, si se celebraba el evento allí, había más probabilidades de que Trump asistiera.

Se encargó un trofeo para el premio de la paz del fútbol a dos escultores azerbaiyanos, uno de los cuales tenía un hijo que se desempeñaba como funcionario de la FIFA.

En la ceremonia de diciembre, Infantino le entregó a Trump una medalla de oro, un certificado y el trofeo.

"Esto es lo que queremos de un líder: un líder que se preocupe por la gente", dijo Infantino en ese momento. "Queremos vivir en un mundo seguro, en un entorno seguro".

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Los vínculos de Infantino con Trump también han llamado la atención de los demócratas del Congreso. En julio, el representante Jamie Raskin, el principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, inició una investigación sobre dichos vínculos. En una carta en la que solicitaba documentos sobre la relación, Raskin describió el premio de la paz como un intento "ridículamente falso" y "fingido" para halagar a Trump.

La FIFA dijo en un comunicado que se habían mantenido conversaciones con el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. "Esperamos responder a cualquiera de sus preguntas pendientes", agregó la FIFA.

Algunos funcionarios de la FIFA expresaron su frustración por la creación del premio de la paz, según altos funcionarios y otras personas familiarizadas con las discusiones internas. Esa molestia se intensificó a medida que los vínculos de Infantino con Trump sometieron a la organización a un mayor escrutinio. La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, mencionó el premio de la paz en una carta enviada a la FIFA el mes pasado en la que exigía respuestas sobre dicha relación.

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El 15 de octubre, la FIFA solicitó al comité de responsabilidad social del organismo rector que evaluara los méritos del premio de la paz. El comité está dirigido por Zaw Zaw, presidente de la federación de fútbol de Myanmar, un empresario que figuraba en las listas de sanciones de Estados Unidos por su presunto apoyo a la junta militar de su país. No respondió a una solicitud de comentarios.

Infantino sigue siendo el favorito para ser elegido para otro mandato de cuatro años al frente de la FIFA, en gran parte porque cuenta con el respaldo de los dirigentes de la mayoría de las federaciones nacionales de fútbol. Muchas de esas federaciones dependen de la FIFA para gran parte de su financiamiento.

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Una posibilidad para el premio de la paz del fútbol es que el galardón se transforme en un reconocimiento otorgado a figuras que hayan contribuido al deporte, según los tres altos funcionarios.

La decisión podría tomarse el 15 de diciembre, cuando el Consejo de la FIFA se reúna en Catar.

Tariq Panja es corresponsal deportivo internacional y se especializa en historias en las que el dinero, la geopolítica y el crimen se entrecruzan con el mundo del deporte.