Guillermo Almada perfiló su continuidad al frente del América tras la eliminación ante Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Guillermo Almada perfiló su continuidad al frente del América tras la eliminación ante Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2026. En conferencia de prensa después del partido, el técnico uruguayo asumió la responsabilidad por el resultado y planteó que la derrota le dará impulso para trabajar durante el próximo semestre.

El uruguayo sostuvo que las Águilas fueron superiores en algunos partidos, pero fallaron en la definición. Para Almada, América generó oportunidades y tuvo pasajes de mejor juego, aunque no contó con la contundencia necesaria para convertir ese dominio en triunfos.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 28, 2026 Monterrey's Gerardo Arteaga reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

El entrenador charrúa también admitió errores que influyeron en los resultados, sin señalar responsables ni detallar las causas. Almada evitó profundizar para no convertir su explicación en una excusa y asumió públicamente el desenlace, luego de que América cerró el torneo con siete partidos sin ganar y perdió 2-0 el global ante Rayados.

Cuando habló de “tomar decisiones” y buscar un “ordenamiento”, Almada abrió la puerta a ajustes en el plantel, el funcionamiento del equipo y la planeación del Clausura 2027. Sus declaraciones apuntaron a que pretende continuar en el cargo, pese a que América no cumplió el objetivo de disputar el título.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 28, 2026 Monterrey's Jesus Corona reacts after being fouled by America's Edwin Cerrillo to win a penalty kick REUTERS/Eloisa Sanchez

Rayados elimina al América en el Estadio Banorte

Monterrey eliminó al América del Apertura 2026 tras imponerse 2-0 en el Estadio Banorte, resultado que dejó a las Águilas fuera en cuartos de final y permitió a Rayados avanzar a las semifinales.

El equipo azulcrema llegó con la ventaja de disputar la vuelta en casa, luego del empate sin goles en el primer encuentro en Monterrey. América buscó presionar durante el partido, pero no encontró claridad en el último tercio ni logró convertir sus aproximaciones.

Rayados abrió el marcador al minuto 69 por medio de Luca Orellano, quien cobró un penal marcado tras la revisión de una jugada en el área americanista. El gol cambió el trámite del encuentro y obligó a las Águilas a adelantar líneas.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 28, 2026 Monterrey's Jesus Corona in action with America's Santiago Ramos REUTERS/Eloisa Sanchez

Uros Durdevic sentenció el 2-0 al minuto 80, también desde el punto penal. Monterrey sostuvo la ventaja ante un América que tuvo disparos y remates desviados, sin capacidad para modificar el marcador.

La continuidad de Almada quedó bajo revisión

La eliminación ante Monterrey habría acelerado la revisión interna del proyecto de Guillermo Almada en América. El periodista Santiago Fourcade, de Somos Fox, sostuvo que Emilio Azcárraga convocó a una reunión para evaluar el rumbo del club.

El encuentro podría realizarse el lunes fuera de las instalaciones de Coapa. De acuerdo con el reporte, asistirían responsables de distintas áreas de la institución para analizar decisiones tomadas durante los últimos meses, en plena reestructuración administrativa.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - America v Monterrey - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - November 28, 2026 America coach Guillermo Almada reacts after America's Edwin Cerrillo concedes a penalty kick REUTERS/Eloisa Sanchez

Almada terminó su primer torneo al frente del equipo tras una fase regular en la que América ocupó el tercer puesto con 30 puntos. El técnico uruguayo ofreció disculpas a la afición por no cumplir las expectativas y afirmó que mantenía fuerza para el siguiente periodo.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la salida o ratificación del entrenador. La revisión también alcanzaría a Santiago Baños.