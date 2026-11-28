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Esta cinta, secuela de "La familia de mi novia", invierte la dinámica de la original.

La batalla de voluntades entre Greg Focker y Olivia Jones difícilmente es una pelea justa.

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En La familia de mi novia (2000), Greg (Ben Stiller) era el enfermero de Chicago que quería casarse con Pam (Teri Polo), una maestra de escuela. Pero durante una estadía prolongada con el padre y la madre de Pam en Oyster Bay, Nueva York, las propensiones desafortunadas de Greg --profanar por accidente las cenizas de la abuela, inundar sin querer el jardín con aguas residuales-- le impidieron ganarse al padre de Pam, Jack (Robert De Niro), un perfilador retirado de la CIA.

Ahora tenemos La nueva Focker, dirigida por John Hamburg, la cuarta película de la franquicia y la primera en 16 años. Jack, que celebra su cumpleaños número 80, se ha suavizado, salvo por un riguroso régimen de salud que, según él, hace que su edad biológica sea de 43 años. Greg ha asumido el papel del ansioso futuro suegro. Su hijo, Henry (Skyler Gisondo), está a punto de ingresar a la facultad de medicina. Henry también tiene una novia formal a quien Greg, al principio de la película, todavía no ha conocido.

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Esa novia es Olivia (Ariana Grande), y su mortificante encuentro inicial en un avión no presagia nada bueno. Greg, incapaz de controlar su vejiga en un vuelo de dos horas, se cuela en una cabina prémium y de alguna manera termina hurgando en el bolso de Olivia. De nuevo, aún no se han conocido. No se los presentarán hasta más tarde, en el reclamo de equipaje.

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Olivia se lleva una mala primera impresión de Greg, pero ella lo impresiona demasiado. Es asesora de ejecutivos de empresas, exnegociadora de rehenes del FBI y una chef estelar. Es extremadamente inteligente y se da cuenta de todas las fanfarronadas de Greg. De hecho, ve más allá de las tonterías de todos. Si trabajara en Universal, sin duda le habría informado al estudio que el título de la cinta La nueva Focker necesitaba un ajuste.

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En La nueva Focker, la dinámica es diferente a la de la primera película. Por muy injusta que fuera la hostilidad de Jack en la original --era escéptico ante las mentiras de Greg, su carrera de enfermería y (de forma menos evidente) su judaísmo--, no podías culparlo por estar enojado con el tipo que pintó con aerosol la cola de un gato.

Pero Greg tiene pocos motivos para no estar encantado con Olivia, excepto que ha evolucionado hacia el estereotipo de padre asfixiante al que le molesta no poder infantilizar a sus hijos adultos. (Beanie Feldstein interpreta a su hija, y un Eduardo Franco divertidamente ingenuo a su novio).

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Greg ya no es simplemente torpe, sino un agresor activo, y verlo intentar sabotear la propuesta de matrimonio de Henry a Olivia es incómodo, incluso en esta secuela que por lo demás transcurre sin mayores penas. Greg se merece las humillaciones que se le avecinan, que incluyen todos los viejos clásicos, como quemarse las cejas en un percance en la cocina o ser atacado por un pastor alemán. El clímax, aquí como hace 26 años, tiene lugar en un aeropuerto, aunque al menos Hamburg --quien escribió el guion a partir de una historia atribuida a él, Ilana Glazer y Austen Earl-- tiene una nueva forma de hacerlo.

Grande se roba la película: la mejor escena la muestra usando sus habilidades del FBI para renegociar el precio de un arco de globos. También hay unos cuantos placeres incidentales. La nueva Focker reúne a Stiller con Owen Wilson, como el exprometido de Pam, quien en otro momento destacado toca el piano mientras Greg improvisa una interpretación de la canción de amor de John Legend "All of Me" para Jack. Stiller puede sostener una nota de incomodidad y hacerla divertida. Pero para cuando Greg conozca a sus propios nietos en una inevitable futura entrega, Olivia debería ser la protagonista.

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La nueva Focker

Clasificación PG-13. Diálogo sexual. Duración: 1 hora 45 minutos. En cines.