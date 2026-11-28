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Si You Can See Everything ha hecho un trabajo excelente al dejarte boquiabierto, es en parte por cómo te atrapa --y a veces te agrede-- con sus rostros descabelladamente extraños.

El público dio su primer vistazo a esos rostros en un avance donde escuchas a Elizabeth Holmes, y luego la ves en primer plano. Tiene las mejillas sonrojadas, las cejas levantadas y está sonriendo, con sus grandes ojos muy abiertos.

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¿Qué está pensando?

La toma pasa a Nathan Fielder, quien dirigió la película con Lance Oppenheim.

Fielder, con la boca abierta, la mira fijamente. ¿Qué está pensando él?

Sus rostros evocan máscaras teatrales, pero ¿es esto una comedia o una tragedia?

Los rostros de Holmes y Fielder, junto con el de la pareja de ella, Billy Evans, son cruciales para la forma en que You Can See Everything explora la naturaleza de la realidad, y al hacerlo te hace cuestionar la afirmación de verdad de su título, aunque por supuesto ver no es saber. Sus rostros le dan a la película un sello estilístico, así como humor e incluso terror.

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El documental no es un retrato definitivo ni periodismo, aunque ciertamente es mucho. Trata, entre otras cosas, sobre la promesa utópica y los aspectos grotescos de Silicon Valley, una de las razones por las que se siente tan oportuno. La otra razón es que sus grandes rostros encajan con los encuentros cercanos que los teléfonos inteligentes y las reuniones virtuales vuelven parte de nuestra vida cotidiana. Solo que cuando estos rostros se ven en un cine, se imponen.

El arte nos ha atraído con rostros desde tiempos inmemoriales. Hacia finales del siglo XIX, los rostros en movimiento de las imágenes en movimiento nos acercaron más, ayudando a cerrar la distancia entre el arte y el espectador. Con películas como El beso (1896), los rostros se convirtieron en lienzos, paisajes, espejos nuestros.

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Una revelación de los inicios del cine es su variedad de rostros, como el de Bertha Regustus. En Laughing Gas (1907), ella interpreta a una mujer a quien su visita al dentista le provoca ataques de risa contagiosa:

El personaje es un estereotipo (una sirvienta); sin embargo, el papel de Regustus y su presencia expresiva sugieren un Hollywood --más rico, más diverso-- que no ocurrió.

A medida que surgió el sistema de estrellas, los rostros se volvieron fundamentales para la forma en que se vendían las películas y cómo se avivaban los deseos del público, cómo se creaban sus sueños. Muchos rostros se desvanecieron; algunos se volvieron totémicos. En el drama de 1933 La reina Cristina, el director Rouben Mamoulian muestra cómo Hollywood convirtió a los humanos en inmortales. En la escena final, Mamoulian abre con Greta Garbo en un plano general

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luego se acerca, para finalmente detenerse en su rostro:

Mamoulian dijo que cuando Garbo le preguntó qué debería sentir aquí, él le dijo: "Quiero que tu rostro sea una hoja de papel en blanco. Quiero que la escritura la haga cada persona del público".

A veces se necesitó de cineastas marginados --independientes, de documentales, de vanguardia-- para revelar algo que no fuera un ideal o una idea, algo completamente humano, como los personajes en Rostros (1968) de John Cassavetes:

En la obra previa de Fielder y Oppenheim, los rostros subrayan la realidad, pero también la ocultan. A menudo, Fielder utiliza su propio rostro decididamente carente de glamur con fines cómicos en sus programas de televisión, en especial con un rostro inexpresivo. Al igual que Garbo (¡en serio!), lo convierte en un espacio en blanco que tú llenas de significado.

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Por su parte, Oppenheim ha utilizado primeros planos para humanizar a sus sujetos en Spermworld (2024), un documental sobre donantes y receptores de esperma que podría haber degenerado en un espectáculo de fenómenos.

Es un enfoque que recuerda a Fenómenos (1932) de Tod Browning, en la cual las llamadas rarezas son más humanas que sus hermanos supuestamente normales.

Mucho en You Can See Everything queda sin explicación y sin resolverse, incluido el anclaje de Holmes en la realidad. Parece ilustrativo que una de sus escenas más memorables podría confundirse con una clase magistral de actuación. Como suelen hacer, Fielder y Holmes conversan con un aire de tensa intimidad. Ella está encuadrada en un primer plano muy cerrado y mira hacia arriba, con su rostro resplandeciente por una luz dorada. Se ve suave, suplicante. Se ve beatífica.

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"Me tomó muchísimo tiempo estar bien con dejar que alguien me viera llorar", dice Holmes.

Hay una toma a Fielder. Él asiente, y la música se intensifica.

La película vuelve a mostrar a Holmes. "Mmm, pero", dice, "no sé si soy lo suficientemente fuerte". La cámara se mantiene en Holmes mientras sus ojos se empiezan a llenar de lágrimas y una lágrima perfecta salpica en su mejilla:

¿Es esta la verdadera Holmes? No lo sé, y dudo que alguien lo sepa, incluida Holmes.

Vale la pena recordar que el primer rostro en la película no es el de ella, sino el de Evans. Él está hablando por teléfono y su rostro llena la pantalla. Así que es solo cuando hay un corte a un plano general y se pone de pie que ves que Holmes también está en la habitación, sentada contra la pared del fondo con un bebé y, notablemente, no en primer plano. Su cabello está despeinado y su mirada está perdida. En primer término están las líneas verticales borrosas de una cuna.

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Holmes ya está en prisión, insinúan los cineastas, lo cual, al final, tal vez sea lo único que en realidad puedes ver.

Fotos y videos: A24 (You Can See Everything); Biblioteca del Congreso (El beso); Edison Manufacturing Company (Laughing Gas); MGM (La reina Cristina y Fenómenos); Continental Distributing (Rostros); HBO (The Rehearsal); FX (Spermworld)

Manohla Dargis es la crítica principal de cine del Times.