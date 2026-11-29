Después de la ventaja parcial de los Tuzos en el juego de ida, el Guadalajara busca remontar frente a su afición. (Especial)

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Chivas y Pachuca se enfrentarán este domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Akron por los cuartos de final de vuelta en la Liga Mx.

El Guadalajara llega a este partido con la obilgación de ganar si quieren avanzar a la siguiente ronda, mientras que a los Tuzos les basta un empate para acceder a las semifinales.

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Qué ocurrió en el juego de ida

Jugadores de Pachuca celebran un gol que posteriormente fue anulado este jueves, durante el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla del torneo Apertura 2026 entre Pachuca y Guadalajara en el estadio Hidalgo en Pachuca (México). (EFE/David Martínez Pelcastre)

Pachuca llega al partido de vuelta con ventaja de 2-1 sobre Chivas en el marcador global, aunque deberá defenderla sin Oussama Idrissi, figura del juego de ida y autor de los dos goles que cambiaron el rumbo de la serie.

Guadalajara necesita ganar en el Estadio Akron para revertir un resultado que compromete su continuidad en la liguilla. El equipo de Gabriel Milito contará con el respaldo de su afición y con la obligación de recuperar el futbol que lo llevó a terminar como líder general.

Los Tuzos salieron con desventaja en el encuentro de ida. Un autogol de Eduardo Bauermann adelantó a Chivas y parecía abrir un escenario favorable para los visitantes.

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Sin embargo, tras la anotación el equipo hidalguense adelantó líneas y comenzó a generar peligro en la portería rival con mayor posesión y llegadas constantes sobre la portería de Chivas.

Por su parte, Guadalajara se replegó demasiado pronto y el equipo de Milito cedió la iniciativa sin mostrar el futbol que desplegó durante todo el torneo.

La reacción de Pachuca tuvo nombre propio. Oussama Idrissi desequilibró por las bandas, encaró a los defensores rojiblancos y se convirtió en la principal vía de ataque del conjunto hidalguense.

El marroquí marcó el empate con un disparo de larga distancia. La anotación cambió el ánimo del partido y reforzó el dominio de los Tuzos, que ya encontraban con mayor facilidad los espacios entre la defensa y el mediocampo de Guadalajara.

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Minutos después, volvió a aparecer con otro gol para completar la remontada para poder al Pachuca con ventaja de 2-1 en la serie.

Afortunadamente para los rojiblancos, Idrissi no podrá disputar el segundo encuentro y es que tras su segunda anotación, recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado luego de dirigirse hacia la banca de Chivas, una acción que dejó a Pachuca sin su jugador más determinante de la ida.

La ausencia obliga a los Tuzos a modificar parte de su plan. El equipo pierde a un futbolista capaz de romper líneas en conducción y de resolver jugadas individuales, por lo que deberá encontrar otras alternativas para sostener su propuesta ofensiva.

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Chivas necesita recuperar el futbol que mostró en la fase regular

Chivas busca la remontada en el Akron

Chivas llega al Akron con la necesidad de corregir los errores que mostró en Pachuca. El equipo no puede repetir el repliegue prolongado que permitió el crecimiento de los Tuzos ni depender de acciones aisladas para generar peligro.

Milito deberá buscar una versión más agresiva de su equipo. Guadalajara necesita recuperar la presión alta, tener mayor control del balón y acompañar con más jugadores las llegadas al área rival-

El marcador obliga a Chivas a ganar por un gol para igualar el global, lo cual le daría al pase a la siguiente ronda debido al criterio de posición en la tabla general.

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La eliminatoria permanece abierta. Chivas tendrá en casa la oportunidad de responder después de una actuación que dejó dudas, mientras Pachuca buscará sostener el 2-1 global sin Idrissi, el jugador que definió el partido de ida.

Cuándo y dónde ver el partido

El encuentro entre Chivas y Pachuca podrá seguirse este domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Amazon Prime Video.