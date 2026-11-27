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La franquicia con el icónico techo rojo comenzó en una diminuta cabaña de ladrillo en Kansas. Poco más de una década después, era la cadena de pizzerías más grande del mundo. Carney tenía 95 años.

Dan Carney, quien fundó Pizza Hut con su hermano Frank y transformó un solo local en Wichita, Kansas, en una de las cadenas de restaurantes más reconocibles del mundo, gracias a un ambicioso modelo de franquicias y un distintivo techo rojo, murió el 13 de noviembre en su casa en Wichita. Tenía 95 años.

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Su hijo Michael dijo que murió de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Los hermanos Carney, de ascendencia irlandesa, se convirtieron en los reyes de la pizza por casualidad. En 1958, Dan tenía 26 años y administraba la pequeña tienda de abarrotes de su familia, Carney's Food Market, cuando la dueña de un diminuto edificio de ladrillo cercano entró con un ejemplar de The Saturday Evening Post y una propuesta.

Quería desalojar a su inquilino, una taberna que vendía hamburguesas y cerveza, y le mostró a Carney un artículo en la revista sobre una nueva tendencia culinaria.

"Dijo: '¿Qué te parecería entrar en el negocio de la pizza?'", recordó en una entrevista para el documental de 2025 Slice of Life: the American Dream. In Former Pizza Huts. "Y yo dije: 'Sí, está bien'. No sabíamos nada".

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Incorporó a Frank, que entonces tenía 19 años y asistía a la Universidad de Wichita (ahora Universidad Estatal de Wichita), y le pidieron prestados 600 dólares a su madre para abrir el restaurante. Encontraron a su primer chef de pizzas a través de su hermana Sally: su vecino, un aviador llamado John Bender, había trabajado en una pizzería en Indiana. Bender, quien desarrolló la primera receta de salsa de Pizza Hut, se convirtió en el tercer socio. (Varios años después, vendió su parte del negocio a los hermanos).

Ese primer restaurante, en la intersección de las calles Bluff y Kellogg, tenía unos 46 metros cuadrados. (El edificio es ahora un museo en el campus de la Estatal de Wichita). La esposa de Dan, Beverly, hizo las cortinas y los manteles. Los ingredientes de la pizza venían directamente de Carney's Food Market. Y el horno de pizza lo encontraron desechado detrás de un restaurante italiano.

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A pesar de sus humildes comienzos, Pizza Hut fue un éxito inmediato, en parte gracias a los lazos comunitarios de los Carney, pero también por la novedad de un plato napolitano en una ciudad del Medio Oeste acostumbrada a la carne y las papas. Abrieron cinco restaurantes en poco más de un año.

En pocos años, a medida que los hermanos vendían franquicias, Pizza Hut se expandió: desde Kansas a los estados circundantes, incluidos Misuri, Oklahoma, Colorado y Nebraska y, finalmente, por todo Estados Unidos y tan lejos como Australia y China.

La historia de Pizza Hut no se trata de ese primer restaurante exitoso, sino del segundo, y el tercero y el cuarto, y así sucesivamente, dijo Jay Price, profesor de historia en la Estatal de Wichita. Los hermanos fueron pioneros en adoptar el modelo de franquicia, dijo Price en una entrevista: "La idea de tener otro, otro, otro. La comida es consistente; el servicio es consistente".

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Frank, el hermano más extrovertido, era la cara pública y el portavoz no oficial, mientras que Dan prefería el papel detrás de escena y lidiaba con la logística, los contratos y otros detalles relacionados con el crecimiento del negocio.

Fue Dan quien le dio al paisaje estadounidense el techo rojo de dos niveles: una pieza de arquitectura de carretera tan icónica como los arcos dorados de McDonald's.

Los primeros Pizza Hut eran una mezcolanza de estilos arquitectónicos basados en el espacio disponible. Pero a principios de la década de 1960, Dan reconoció la necesidad de un edificio de marca que diferenciara a Pizza Hut de competidores como Shakey's Pizza.

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Contrató a un arquitecto, y el diseño resultante --un techo rojo coronado por una cúpula, con inusuales ventanas trapezoidales debajo, que se dice que se inspiraron en la forma de las rebanadas de pizza-- era "llamativo, notable y estandarizado", dijo a The New York Times Philip Langdon, escritor de arquitectura y diseño para The Atlantic.

También fue perdurable. Cuarenta años después, ese diseño se había convertido en el equivalente arquitectónico de la comida reconfortante.

"La gente entra a estos edificios y de inmediato sabe que es un Pizza Hut", dijo Matthew Salleh, quien codirigió Slice of Life, sobre la reutilización de antiguos edificios de Pizza Hut para albergar otros negocios, incluidas iglesias y dispensarios de marihuana. "Qué logro de diseño tan asombroso hacer un edificio que se adueñe de una forma común".

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Michael Daniel Carney nació el 6 de octubre de 1931 en Kansas City, Misuri, uno de los siete hijos de Mary Frances (Compton) Carney y Michael Carney, un empacador de carne que abrió una tienda de abarrotes en Wichita.

Cuando era adolescente, su padre murió y él asumió la administración del negocio. Según su hijo Michael, en algún momento Michael Daniel Carney invirtió el orden de su primer y segundo nombre y pasó a llamarse Daniel Michael Carney.

Después de graduarse de la Universidad de Wichita en 1953 con una licenciatura en administración de empresas, Carney pasó dos años en la Fuerza Aérea. Durante su tiempo libre, estudió el concepto de las franquicias. Su ambición final, dijo al pódcast All Things Pizza en 2021, "era poner tantos Pizza Hut como pudiera".

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Para mediados de la década de 1960, había 145 Pizza Hut en todo el país. Para 1971, Pizza Hut se había convertido en la cadena de pizzerías más grande del mundo, con unos 1000 restaurantes en todo el mundo.

Carney valoraba las relaciones personales y prefería los acuerdos de apretón de manos y, en ciertas cosas, el negocio había superado sus habilidades y su capital: globalizarse requiere estructura corporativa y poder de mercadotecnia. En 1977, él y su hermano vendieron la empresa a PepsiCo por 300 millones de dólares (el equivalente a unos 1,7 millardos de dólares en la actualidad).

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Frank permaneció en la empresa hasta 1980, y luego intentó formar otras empresas comerciales que en su mayoría fracasaron, perdiendo millones. Más tarde, para gran consternación de Dan, Frank se convirtió en propietario de una franquicia de Papa Johns y apareció en un comercial de la cadena rival. Murió en 2020 a los 82 años.

Dan pasó de fundador a franquiciado, y durante un tiempo fue dueño de sucursales de Pizza Hut en Florida y México. Como un destacado líder cívico y empresarial en Kansas, también formó parte de juntas benéficas y apoyó a emprendedores más jóvenes.

Carney se casó con Beverly Singleton en 1954. Ella murió en 1998. Se casó con Gayla Coulter en 2001. Además de su hijo Michael, ella lo sobrevive, junto con otro hijo, Matthew; tres hijas, Karen Carney, Tricia Kaufman y Polly Vickers; 15 nietos; y 22 bisnietos. Una cuarta hija, Kay Carney, murió en 2008.

En los últimos años, Pizza Hut ha tenido dificultades para atraer clientes. En junio, una firma de capital privado compró los restaurantes en Estados Unidos y en todo el mundo, excepto los de China continental, que fueron vendidos a otra empresa.

Sin embargo, generaciones de comensales recuerdan la cadena con cariño, como un destino para salidas nocturnas familiares donde se forjaban lazos al compartir palitos de pan y pizza de masa gruesa. El afecto es tal que las sucursales que conservan sus techos rojos originales y su decoración familiar se han convertido en una atracción popular.

A lo largo de su vida, Carney se mantuvo humilde sobre su logro empresarial. Era el momento adecuado y el lugar adecuado, y tenían un buen producto, dijo a los entrevistadores.

Sobre cómo se le ocurrió el nombre, dijo a los cineastas de Slice of Life: "La pequeña cabaña (hut, en inglés) que tuvimos era, de hecho, una cabaña. Así que no se necesitó mucho cerebro para llamarla Pizza Hut".

Steven Kurutz cubre tendencias culturales, redes sociales y el mundo del diseño para el Times.