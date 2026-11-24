Hunter Schafer outside the Getty Museum in Los Angeles in November 2026. The ÒEuphoriaÓ star has other dreams outside of acting for her future Ñ but first sheÕll star as Cora, a human among replicants, in ÒBlade Runner 2099.Ó (Ariel Fisher/The New York Times)

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NUEVA YORK -- Una o dos veces al año, Hunter Schafer se ve sumergida en una crisis. "Tengo un colapso", afirmó. "Me digo: "No sé qué estoy haciendo, esta nunca fue la carrera que buscaba"".

Schafer era una adolescente terriblemente tímida. En su instituto de artes escénicas de Carolina del Norte, se dedicaba a montar los decorados para las obras del colegio en lugar de actuar en ellas. Y aunque pasó un par de años como modelo de pasarela, le interesaba muy poco la actuación.

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Pero cuando tenía 19 años, poco después de que la aceptaran en la escuela de sus sueños, el Central Saint Martins College of Art de Londres, un director de casting se puso en contacto con ella para pedirle que hiciera una audición para una serie adolescente sofisticada y atrevida. Esa serie era "Euphoria", de HBO, y el papel era el de Jules, una estudiante transgénero recién llegada a un instituto del sur de California. Schafer, que es transgénero, consiguió el papel, lo que significaba que tenía que aprender a actuar. Sam Levinson, el creador de "Euphoria", le dio lo que ella describe como un consejo clave: "Siente todo".

Aunque el papel de Jules resultaba complicado en algunos aspectos (Schafer tuvo que simular una relación sexual con penetración antes de haberla tenido nunca), Levinson adaptó el papel a Schafer, como si fuera un vestido hecho a medida. "Fue la forma perfecta de iniciarme en la interpretación porque, en realidad, no había que trabajar mucho el personaje", dijo. "Era simplemente yo". Y descubrió que lo disfrutaba.

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"Me abrió de muchas maneras", dijo Schafer sobre aprender a actuar. "Sientes como si estuvieras en llamas solo por la vulnerabilidad que requiere".

Su nuevo proyecto, su primer papel importante en televisión desde que "Euphoria" terminara en mayo tras tres temporadas, supone un reto diferente. En "Blade Runner 2099", que se estrena en Prime Video este 25 de noviembre, Schafer interpreta a Cora, una humana que se infiltra como un humanoide artificial conocido como replicante. Los replicantes no tienen sentimientos. Así que, tras años aprendiendo a mostrar grandes emociones a la primera de cambio, Schafer tuvo que hacer justo lo contrario: fingir que no sentía absolutamente nada.

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Durante el largo tiempo entre la segunda y la tercera temporada de "Euphoria", Schafer había rodado algunas películas. En aquel momento le preocupaba no estar a la altura en ellas, no poder evocar emociones sin la crudeza de "Euphoria". Todavía se lo pregunta. "Es algo con lo que lucho constantemente", dijo.

Y aunque Schafer está orgullosa de su trabajo en "Blade Runner", sigue tan en conflicto como siempre respecto a una carrera en Hollywood. "Es que no sé si ame lo suficiente actuar", dijo. "Quizá sea una locura decirlo, pero es que no lo sé".

Conocí a Schafer, de 27 años, una soleada mañana de octubre en el restaurante de un hotel a las afueras del barrio chino de Manhattan. Schafer --vestida con una falda y un sweater brillante, con una gargantilla de encaje al cuello-- también irradiaba calor y alegría. Silka Luisa, la showrunner de "Blade Runner 2099", también destacó esta cualidad.

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"Tiene tanta alegría", dijo Luisa. "Es joven en todos los sentidos, es optimista, positiva y amable".

Aunque se mostraba cautelosa a la hora de compartir demasiado ("No voy a hacer eso", dijo, y en general cumplió su palabra), se mostró sincera y agradablemente efervescente, aunque quizá esto tuviera algo que ver con las cuatro bebidas con cafeína que pidió durante el desayuno. O con el vapeo semisecreto en el interior.

Esa efervescencia resulta ligeramente excepcional, teniendo en cuenta las reacciones negativas a las que se ha enfrentado como mujer transgénero que, de vez en cuando, dice lo que piensa. Schafer entró en la vida pública en 2016, cuando cursaba la secundaria, al convertirse en demandante en un juicio que impugnaba un proyecto de ley de Carolina del Norte que obligaba a las personas a usar los baños públicos según el sexo que se les asignó al nacer. El proyecto de ley acabó siendo anulado.

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El mundo del modelaje y luego la actuación aumentaron su visibilidad. Schafer tuvo que armarse de valor para ello.

"Era realmente una niña que se adentraba en algo increíblemente intimidante, muy difícil y abrumador, y creó un personaje tan bonito en el que puso mucho de sí misma", dijo Zendaya, su compañera de reparto en "Euphoria", sobre la interpretación de Schafer.

Schafer sigue agradecida por "Euphoria", sobre todo por el personaje de Jules y su relación con Rue, interpretada por Zendaya, aunque, al igual que muchos espectadores, no entendiera del todo su trama como "sugar baby" en la tercera temporada. "La verdad es que no sé muy bien quién era al final de mi viaje con ella, pero no pasa nada", dijo con alegría.

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El año pasado, mientras se preparaba para rodar esa última temporada, recibió una oferta para una nueva serie, una continuación de la franquicia de "Blade Runner". Le encantaba "Blade Runner", una obra fundamental del cyberpunk tenebroso. Y aun así la rechazó. "La idea de hacer otro proyecto que también me ocupara siete u ocho meses seguidos no me interesaba", dijo.

Pero Schafer siempre había sido la primera opción de Luisa para el papel de Cora, un personaje que tenía que transmitir tanto el estilo "cool" de una replicante como una profunda humanidad. "Lo que me encanta de Hunter como actriz es que aporta tanta humanidad innata y apertura emocional que sabía que podríamos centrarnos simplemente en su rostro y conectar al público con la serie", dijo Luisa.

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Así que ella y los productores siguieron insistiendo. Al final, Schafer accedió a reunirse con Luisa, quien le enseñó sus tableros de inspiración para la serie. "Eso es muy importante para mí", dijo Schafer. "Si creo que va a quedar y sentirse hermoso, eso suele bastarme".

La serie se rodó el año pasado, sobre todo en Praga. Para ayudarla a entender a Cora, Schafer presionó a Luisa a detallar el pasado del personaje y, después, pintó esas escenas con acuarelas. Cora es humana, al menos según los primeros episodios de la serie. Pero incluso antes de infiltrarse, está demasiado traumatizada como para sentir gran cosa. Schafer aprendió a añadir matices a su interpretación, para mostrar tanto la frialdad de la replicante como un atisbo de vulnerabilidad debajo de ella.

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También aprendió a hacer acrobacias para escenas de acción. En esto también se armó de valor. "Estoy muy orgullosa de haber obtenido mi primera contusión en el plató durante una escena de pelea", dijo Schafer. "Se siente com una medalla de honor, aunque no lo sea y fuera una tontería, diera miedo y fuera algo serio".

Michelle Yeoh, su compañera de reparto en "Blade Runner" y toda una veterana de las escenas de acción, le compró un casco. "Se entrega por completo y yo tengo que intentar frenarla", dijo Yeoh sobre Schafer. "Eso es la pureza de la actuación: ella se convierte en el personaje".

Schafer, sin embargo, tuvo cuidado de no entregar demasiado de sí misma al personaje de Cora. "He intentado marcar mejores límites en ese sentido porque antes me costaba establecerlos y eso se complicaba", explicó. "Es mejor dejar esas cosas para el consultorio del terapeuta y no afectarte a ti misma en el plató delante de 200 personas".

Además, ya hay suficientes cosas en el mundo que te pueden afectar. Puede parecer irónico que Schafer interprete a una mujer que tiene que ocultar su humanidad cuando ella misma ha tenido que luchar durante años para que la reconozcan como la mujer que es. Aunque no se considera una activista, el año pasado publicó un video en el que revelaba que el gobierno de Trump le había expedido un pasaporte de sustitución en el que su género se identificaba como masculino. Hizo ese video, según contó, en un estado de conmoción. "Como me encuentro en una situación muy privilegiada dentro de lo que significa ser trans, quería que la gente supiera que, si me pasa a mí", dijo, "nos pasa a todos".

Se ha resignado más o menos a la toxicidad en internet sobre su identidad de género. "Me enfrento a una cantidad bastante constante de reacciones negativas cada vez que salgo en algo", dijo, pues hay quien cuestiona por qué una actriz transgénero tiene ese papel. En el caso de "Blade Runner 2099", esas críticas le parecieron especialmente absurdas. "Siempre me ha parecido que 'Blade Runner' es bastante punk y queer", dijo. "Esta franquicia siempre ha sido woke".

Zendaya admira la fortaleza de su amiga. "Su respuesta es ser ella misma, existir y hacer exactamente lo que está haciendo", dijo. "Es una fuerza de la naturaleza y tiene tanta belleza que ofrecer al mundo. Ella simplemente sigue adelante".

Para Schafer, la belleza no tiene por qué manifestarse necesariamente a través de la actuación. "Que la actuación sea el eje central no me parece correcto ni sostenible", afirmó. Esa mañana, se describió a sí misma como en una encrucijada. Está pensando en volver a estudiar o hacer prácticas en una casa de moda con la esperanza de lanzar su propia línea. Aún no lo tiene claro.

"Todos la apoyamos, haga lo que haga", dijo Zendaya. "Lo mejor es que hoy puede ser actriz. Si mañana decide lanzar una línea de ropa o hacer una exposición de arte, puede hacerlo todo".

Schafer todavía está averiguando cómo sería eso de "hacerlo todo". Quiere una inmersión total, obsesión, la sensación de estar justo donde debe estar. "Y la verdad es que no lo siento así cuando actúo", dijo. "Me encanta. No quiero que suene como que no lo ame. Pero no me resulta tan espiritual como otras cosas".

Hunter Schafer a las puertas del Museo Getty de Los Ángeles en noviembre de 2026. (Ariel Fisher/The New York Times)