FILE — A Delta lounge at John F. Kennedy International Airport in New York, May 11, 2026. Being stuck at the airport for hours can come with a comfortable seat and free food and drinks if you plan ahead. (Vincent Alban/The New York Times)

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Una serie de fallas del sistema ha dejado a los viajeros nerviosos de cara a las festividades de fin de año. Hemos recopilado nuestros mejores consejos para ayudarte a tener un viaje sin contratiempos.

Una serie de interrupciones importantes, que incluyen una suspensión de vuelos a nivel nacional en Estados Unidos el 13 de noviembre, una falla del sistema de United Airlines unos días después y una falla del sistema de Delta Air Lines el domingo, ha dejado a los viajeros muy nerviosos mientras se adentran en una ajetreada semana de Acción de Gracias.

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Llámalo un caso grave de "ansiedad por fallas del sistema".

"Creo que la mitad del país está viendo su pase de abordar con sospecha", dijo Christopher Elliott, fundador de Elliott Advocacy, una organización sin fines de lucro que ayuda a los consumidores a resolver disputas con aerolíneas, hoteles y otras empresas de viajes.

La confusión por la suspensión de vuelos del 13 de noviembre se extendió mucho más allá de las aerolíneas. Los precios de alquiler de autos en Expedia aumentaron drásticamente y los alquileres de un solo trayecto triplicaron su precio antes de volver a la normalidad dos días después. Las reservas de habitaciones en HotelTonight, una plataforma de reservas de última hora, aumentaron un 25 por ciento el viernes, en comparación con el promedio de los cuatro viernes anteriores. La demanda de hoteles prácticamente se duplicó en mercados que son centros de conexión de aerolíneas como Chicago y Miami.

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Paul Hudson, el presidente de FlyersRights, una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor, recomendó tener siempre un plan B. "Eso puede incluir prever tiempo adicional para los viajes sujetos a un plazo, hacer una reserva de respaldo reembolsable en otra aerolínea o comprar un seguro de viaje", dijo, y añadió la advertencia de que los viajeros deben estar conscientes de las limitaciones y exclusiones comunes en las pólizas de seguro que venden las aerolíneas.

Si ya reservaste tu viaje esta semana pero te falta un buen plan de respaldo, todavía hay esperanza. Aquí tienes algunos consejos prácticos para los viajeros en las vacaciones de Acción de Gracias.

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No lleves equipaje documentado

Durante la suspensión de vuelos a nivel nacional, algunos aeropuertos, como el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham, terminaron con una creciente colección de equipaje no reclamado, a medida que las interrupciones separaban a los pasajeros de sus maletas. La manera más confiable de asegurar que tus pertenencias lleguen contigo es omitir el equipaje documentado y depender del equipaje de mano.

O al menos rastrea tu equipaje

Muchas aerolíneas han mejorado sus herramientas para el rastreo de equipaje. (United Airlines, por ejemplo, ahora te permite rastrear tu equipaje a través de la aplicación de la compañía). Pero otra estrategia es utilizar un dispositivo de rastreo por Bluetooth como el AirTag de Apple. Incluso si tu equipaje se pierde, al menos sabrás dónde está.

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Si una aerolínea extravía tu maleta, podrías ser elegible para recibir un reembolso de la tarifa de equipaje. La página de reembolsos del Departamento de Transporte estadounidense establece que "un consumidor tiene derecho a un reembolso si pagó una tarifa de equipaje y la aerolínea ha declarado que su equipaje se ha perdido o se ha retrasado significativamente", lo que por lo general significa un retraso de 12 horas o más en vuelos nacionales.

La clave es informarlo de inmediato. "Si tu equipaje no llega a tu aeropuerto de destino", dijo Hudson, "debes ir de inmediato a la oficina de equipaje para reportar la pérdida del mismo y dar tu dirección para que te lo devuelvan".

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Conoce tus derechos

El conocimiento es poder a la hora de negociar con tu aerolínea, y el panel de servicio al cliente de aerolíneas del Departamento de Transporte te permite comparar las políticas de varias aerolíneas respecto a cancelaciones de vuelos y retrasos significativos. Por ejemplo, puedes ver qué aerolíneas ofrecen vales de comida o alojamiento de cortesía en un hotel por retrasos significativos controlables. (Un retraso "controlable" significa que está dentro del control de la aerolínea: problemas mecánicos, fallas tecnológicas de la aerolínea o problemas de programación de la tripulación, por ejemplo, pero no retrasos relacionados con el clima o complicaciones del control de tráfico aéreo).

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Sé amable

Durante las interrupciones, ten en cuenta que es posible que al agente de servicio al cliente que tienes enfrente le hayan "gritado 200 personas", dijo Elliott, por lo que es importante tener paciencia y amabilidad.

"Sé amable y específico", dijo. Si te acercas a un agente y pides un vuelo en particular --"¿Podría ponerme en el vuelo de las 4:10 a Denver?"-- entonces le habrás facilitado el trabajo a esa persona, dijo.

Intenta por varias vías

Los pasajeros varados a menudo acuden en masa al mostrador de servicio al cliente para que los reubiquen en otro vuelo, lo que genera enormes filas. "Ponte en la fila, pero no dependas de ella", dijo Elliott, quien recomienda un enfoque de múltiples frentes.

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"Mientras esperas, llama a la aerolínea y abre su aplicación", dijo. "En estos días, la mayoría de la gente logra que la reubiquen en otro vuelo desde la pantalla del teléfono mucho antes de llegar al mostrador".

Durante las interrupciones, las aerolíneas a menudo eximen del pago de tarifas por cambios, lo que facilita la selección de un nuevo vuelo por tu cuenta. Si la aplicación de la aerolínea no funciona, consulta Google Flights para tener una idea de los vuelos alternativos que podrías tomar.

Imprime todo

Pases de abordar. Visas. Itinerarios completos. Lleva una copia de todo por si la tecnología te falla.

Lleva provisiones adicionales

Si te quedaras varado en un aeropuerto por 24 horas, ¿tendrías todo lo que necesitas? Hazte esa pregunta cuando empaques tu equipaje de mano. Tu lista debe incluir todos tus medicamentos, tus cables de carga, un cambio de ropa y ropa interior, artículos de aseo personal esenciales, un snack sustancioso como una barra de proteína y cualquier otra cosa que puedas necesitar para una estadía prolongada en una banca de aeropuerto.

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Aprovecha el acceso a las salas VIP

Quedar detenido en el aeropuerto durante horas puede incluir un asiento cómodo, y comida y bebidas gratis si te preparas con anticipación. Antes de viajar, verifica si tus tarjetas de crédito ofrecen acceso a alguna sala VIP del aeropuerto, como por ejemplo a través de la red de Priority Pass. Ten en cuenta que algunas salas requieren reserva con anticipación.

Guarda tus recibos

Si sufres un retraso significativo o quedas varado e incurres en gastos adicionales de comida, transporte terrestre o alojamiento, guarda todos tus recibos. Es posible que tengas derecho a un reembolso si la interrupción es controlable. El Departamento de Transporte mantiene una lista de formas de comunicarse con el servicio al cliente para solicitar reembolsos.

Tal vez sea mejor conducir

Ante las recientes fallas del sistema, un viaje largo en auto puede parecer cada vez más atractivo, en especial si se compara con la posibilidad de pasar horas sentado en el suelo de un aeropuerto. Pero incluso conseguir un auto de alquiler podría ser un desafío durante una falla masiva. Si te es posible, adelántate y reserva un auto de alquiler reembolsable en caso de que tus planes de vuelo se vean alterados; muchas compañías de alquiler permiten la cancelación gratuita, incluso en el último minuto.

Considera usar autobús o tren

¿No tienes ganas de estar al volante? Líneas de autobuses como FlixBus y Greyhound recorren todo Estados Unidos, al igual que las líneas de tren de Amtrak. Trata de adelantarte a la multitud y consigue un boleto en el instante en que tu viaje sufra alguna interrupción.