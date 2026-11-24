A photo provided by Jose Villa shows Miley Cyrus and Maxx Morando on their wedding day, Nov. 21, 2026, in Palm Springs, Calif. The pop star married her partner in an event at Frank SinatraÕs Palm Springs estate. (Jose Villa via The New York Times) Ñ NO SALES; FOR EDITORIAL USE ONLY WITH NYT STORY SLUGGED CYRUS WEDDING BY SADIBA HASAN FOR NOV. 23, 2026. ALL OTHER USE PROHIBITED. Ñ

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La estrella del pop y el baterista de la banda Liily contrajeron matrimonio en una ceremonia con más de 100 invitados.

Primero, fue Demi Lovato. Luego fue Selena Gomez, y después Zendaya. Ahora, Miley Cyrus es la última de una serie de exestrellas de Disney que parecen haber logrado su final de cuento de hadas.

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El domingo, Cyrus y su pareja desde hace varios años, Maxx Morando, compartieron cuatro fotos en blanco y negro en Instagram con la leyenda: "M + M", seguido de un corazón blanco y la fecha de su boda: "11.21.26". La boda fue en Palm Springs, California, en la finca de Frank Sinatra, y estuvo llena de flores blancas y velas.

Cyrus, quien cumplió 34 años el lunes, usó un vestido drapeado de manga larga con un escote pronunciado en la espalda, diseñado por Anthony Vaccarello para Saint Laurent. Lo combinó con aretes largos y tacones de punta y optó por un recogido relajado. Morando, de 28 años, productor musical y baterista de la banda de rock de Los Ángeles Liily, usó un esmoquin negro de la misma marca, con el cabello alborotado en su característico corte mullet.

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Un video de dron de su ceremonia al aire libre, publicado en internet, captó a Cyrus secándose las lágrimas bajo un dosel de rosas blancas frente a Morando. La mayoría de los aproximadamente 110 invitados vestían de negro, con una invitada que destacaba de amarillo. En las fotos de Instagram, un golden retriever descansaba a sus pies, mientras que otra foto mostraba a la madre de Cyrus en el fondo.

El mes pasado, Saint Laurent anunció que Vaccarello dejaría su cargo como director creativo de la casa tras un emotivo desfile final en París, lo que hace que este sea potencialmente uno de sus últimos diseños nupciales para la casa.

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Wayne Coyne, el líder de la banda de rock The Flaming Lips y colaborador de Cyrus desde hace mucho tiempo, ofició la ceremonia, según Billboard. Los representantes de Cyrus no respondieron a una solicitud de comentarios.

Tessa Brand, quien dirige la firma de eventos con sede en Los Ángeles Tessa Lyn Events, planificó el evento. Cyrus y ella "comparten una personalidad tipo A similar", escribió en una publicación de Instagram, y agregó que "su visión fue deliberada". Las fotos fueron tomadas por Jose Villa, un fotógrafo de bodas de celebridades cuyos clientes incluyen a las parejas Karl-Anthony Towns y Jordyn Woods, y Hailee Steinfeld y Josh Allen.

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Cyrus anunció su compromiso en diciembre de 2025 después de aparecer en una alfombra roja junto a Morando en el estreno en Los Ángeles de Avatar: Fuego y cenizas usando un anillo de diamantes creado por la diseñadora de Beverly Hills Jacquie Aiche. Morando le había propuesto matrimonio durante unas vacaciones en Japón. En una entrevista con Wonderland, dijo que "tuvo que ser muy sigiloso" para mantener en secreto sus planes de propuesta.

"Primero fuimos a Tokio por un par de días, y luego a Kioto", dijo Morando. "Creo que ella intuía que iba a pasar, así que esperé hasta el último momento del último día para despistarla lo más que pude".

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Los dos se conocieron en una cita a ciegas en 2021. Desde entonces, Morando ha ayudado a escribir y producir varias canciones en sus álbumes Endless Summer Vacation, Something Beautiful y Bass Persuades.

El mes pasado, la pareja interpretó a dúo la canción de Cyrus "Let's Get Married" en el Hollywood Bowl. En la letra, ella canta: "I'm having visions of white / Let's get married / Let's turn the rest of our lives to a holiday". Más tarde, Cyrus usó la canción en su publicación de Instagram cuando compartió fotos de su boda.

Para algunos fanáticos que han visto a Cyrus crecer bajo los reflectores --desde su papel revelación en Hannah Montana hasta el intenso escrutinio público que enfrentó en sus veintes, incluido su muy publicitado primer matrimonio y divorcio de Liam Hemsworth--, su boda con Morando ha sido catártica.

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Cyrus se casó con Hemsworth en diciembre de 2018 después de un romance intermitente de una década. Se divorciaron en 2020. Tres años después, lanzó el himno de ruptura "Flowers", una canción que celebra la independencia y el amor propio que ganó el premio Grammy a la grabación del año.

En contraste, su boda con Morando en Palm Springs siguió a una relación de cinco años que la pareja ha mantenido en gran medida fuera del ojo público.

"Terminé con una persona que significa mucho para mí y me trata muy bien", le dijo a The Cut el año pasado. "Mi hombre también es increíblemente sexy. Pero mi hombre también me respeta".

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Sadiba Hasan informa sobre el amor y la cultura para la sección Estilos de vida del Times.