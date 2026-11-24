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La junta directiva de la empresa había dicho que Huang no volvería. Sin embargo, el presidente Trump, quien presionó para su restitución, anuló de facto esa decisión, según expertos en gobernanza.

Hace seis días, Harvey C. Jones, el presidente de Nvidia, dijo que la junta directiva del fabricante de chips, conformada por 10 miembros, "no tiene la intención de reincorporar" a Jensen Huang, quien había renunciado como director ejecutivo tras las revelaciones de una relación extramarital con una presunta agente de inteligencia china y otra con una subordinada.

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La decisión de la junta de aceptar la renuncia de Huang fue unánime, dijo Jones.

Pero el lunes, Nvidia dijo que la junta había "votado por unanimidad" a favor de hacer lo contrario. Ahora traía de vuelta a Huang como líder de la empresa. "Tenemos plena confianza en Jensen", dijo Jones en un comunicado.

El presidente Donald Trump había presionado a la junta directiva de Nvidia para lograr el regreso de Huang, reportaron The New York Times y otros medios. Trump había dado garantías a la junta de que Huang no enfrentaba cargos penales por sus vínculos con la presunta agente de inteligencia china, la cual también se creía que estaba involucrada en un posible contrabando ilegal de chips de Nvidia a China.

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El regreso de Huang --un giro inusual en el mundo corporativo estadounidense en menos de una semana-- causó de inmediato desconcierto y puso el foco de atención en la junta directiva de Nvidia y su toma de decisiones. Las juntas directivas corporativas tienen el deber fiduciario de representar a los accionistas y guiar a las empresas para que adopten las mejores prácticas. Pero, en la práctica, Trump anuló a la junta directiva de Nvidia en una campaña para restituir a Huang, lo cual expuso sus debilidades, dijeron expertos en gobernanza corporativa.

"Neutraliza a la junta", dijo David Yoffie, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y exmiembro de la junta directiva de Intel. "Hace que la junta parezca un grupo de lacayos del presidente y, por lo tanto, plantea preguntas obvias sobre si realmente son buenos administradores tanto de los accionistas como de la comunidad en general".

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Nvidia se rehusó a hacer comentarios.

La junta directiva de Nvidia enfrenta críticas particulares porque Huang había violado el código de conducta de la empresa con sus relaciones extramaritales con una subordinada y una clienta, algo que ahora la junta parecía ignorar, dijeron expertos.

Nvidia también había iniciado una investigación interna sobre el comportamiento de Huang y sus vínculos con Alice Huang, una ejecutiva de tecnología que la inteligencia estadounidense había determinado que era una agente de inteligencia china; la investigación no ha concluido.

Al restituir a Huang antes de terminar su investigación, la junta directiva de Nvidia podría exponer a la empresa a demandas de los accionistas y al escrutinio político sobre la seguridad nacional, dijo Eric Talley, profesor de gobernanza corporativa en la Facultad de Derecho de Columbia.

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"Básicamente, están decidiendo que van a lanzar los dados con esto y de verdad, de verdad esperan que no les salga un doble uno", dijo Talley.

En su comunicado del lunes, la junta directiva de Nvidia dijo que su investigación "procedería hasta su conclusión", y que "Huang apoya plenamente la investigación y está comprometido a cooperar con ella". La junta también dijo que la empresa contrataría a un director de cumplimiento que le reportaría a su comité de nominaciones y gobernanza corporativa.

A principios de este mes, la junta también formó un comité para supervisar las políticas de seguridad nacional de Nvidia, el cumplimiento de las restricciones comerciales de Estados Unidos y la gestión de riesgos para el comercio global.

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La junta directiva de Nvidia tenía un historial de lealtad y deferencia hacia Huang, quien cofundó la empresa en 1993 y la convirtió en una de las firmas más valiosas del mundo. Dos miembros, Mark A. Stevens y Tench Coxe, han estado en la junta desde 1993 después de que sus firmas de capital de riesgo invirtieran en Nvidia. También se encuentran entre los mayores accionistas individuales de la empresa y han obtenido rendimientos sustanciales de sus acciones de Nvidia.

Los otros ocho miembros de la junta directiva de Nvidia incluyen a dos exejecutivos de un diseñador de chips que trabajó con la empresa en la década de 1990; el exdirector ejecutivo del bufete de abogados Cooley LLP, una exvicepresidenta de Goldman Sachs; la exdirectora de información de la farmacéutica Eli Lilly; una exdirectora de mercadotecnia de la National Football League, una expresidenta de Taco Bell y un profesor de ingeniería.

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Antes de renunciar, Huang había considerado a la junta directiva de Nvidia principalmente como un requisito de gobernanza, en lugar de como una parte importante de la estrategia o ejecución de la empresa, reportó el Times anteriormente.

Huang había ignorado las prácticas de gestión tradicionales en Nvidia. Aplicó una estructura organizacional horizontal y tenía un personal ejecutivo de más de 60 personas que le reportaban, colocándolo al centro de las operaciones diarias. Designó a su hija, Madison Huang, como su jefa de gabinete de facto; y a su yerno, Nico Caprez, como un negociador principal de la empresa. Y Nvidia no parecía tener un plan de sucesión para Huang, de 63 años.

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"Le otorgaron gran parte de su control para que dictara la estructura de la empresa", dijo David Astorino, socio sénior de RHR International, una firma de consultoría de liderazgo, sobre la junta directiva de Nvidia.

Después de que Huang renunció, sus aliados en Silicon Valley, Wall Street y Washington cerraron filas en torno a él mientras la valoración de mercado de Nvidia se desplomaba en más de 1,5 billones de dólares. El precio de las acciones de la empresa saltó más del 30 por ciento el lunes tras el anuncio del regreso de Huang.

Las juntas directivas corporativas tienen un deber fiduciario hacia los accionistas, pero "se supone que deben crear un valor a largo plazo, no un repunte a corto plazo", dijo Jeffrey Sonnenfeld, vicedecano sénior de estudios de liderazgo en la Escuela de Administración de Yale.

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En un comunicado el lunes, Huang dijo que se sentía honrado de estar de vuelta en Nvidia y expresó su gratitud a la junta directiva.

"Quiero agradecer a la junta directiva de Nvidia por su confianza y deliberación a lo largo de este proceso", dijo.

Kalley Huang es reportera del Times en San Francisco, y cubre a Apple y la industria de la tecnología.

Jordyn Holman es reportera de negocios para el Times, cubre temas de gestión y escribe la columna Corner Office.

Lauren Hirsch es reportera del Times que cubre las transacciones y a los negociadores de Wall Street y Washington.

Ryan Mac es reportero del Times y cubre la responsabilidad de las empresas del sector tecnológico mundial.